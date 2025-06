Qual o santo de hoje, 28 de junho? Veja a oração de Santo Irineu de Lyon

No dia 28 de junho, a Igreja Católica celebra a memória litúrgica de Santo Irineu de Lyon, bispo, mártir e um dos mais importantes teólogos dos primeiros séculos do Cristianismo. Conhecido por sua firme oposição às heresias e por sua contribuição para a consolidação da doutrina cristã, ele é lembrado como um "Doutor da Igreja".

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 28 de junho?

O santo do dia 28 de junho é Santo Irineu de Lyon, reconhecido por sua defesa da fé cristã no século II. Embora não seja padroeiro de uma causa específica, ele é modelo para todos os cristãos, especialmente para teólogos, estudiosos da fé e defensores da ortodoxia.

Seu papel como pacificador e como um dos primeiros grandes escritores da Igreja faz dele uma figura central na história do cristianismo primitivo.

Qual é a oração de Santo Irineu?

“Meu Senhor e meu Deus,

pela intercessão e fidelidade de Santo Irineu, concedei-me a graça de também ser um sinal de paz,

de unidade e de defesa da fé.

Fortalecei minha mente e meu coração para viver na verdade e na caridade.

Amém.”

Quem foi Santo Irineu?

Santo Irineu nasceu na Ásia Menor por volta do ano 130 e foi discípulo de São Policarpo, que, por sua vez, foi discípulo direto do apóstolo São João Evangelista. Essa linhagem apostólica direta contribuiu para a solidez da sua fé e doutrina. Irineu foi enviado para a Gália (atual França), onde tornou-se bispo de Lyon, em meio a perseguições e desafios do crescimento da Igreja.

Destacou-se por sua obra "Contra as Heresias", escrita para refutar as doutrinas gnósticas que ameaçavam a fé cristã na época. Seus escritos são considerados fundamentais para a teologia e a história da Igreja. Morreu como mártir no ano de 202, durante a perseguição do imperador Severo. Sua memória é celebrada em 28 de junho, data em que a Igreja honra seu legado como pastor fiel, pacificador e defensor da verdade cristã.