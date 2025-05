Qual o santo de hoje, 25 de maio? Veja a oração de São Beda Venerável

No dia 25 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de São Beda Venerável, um dos mais importantes doutores da Igreja e padroeiro dos historiadores. Nascido no ano 672, na Inglaterra, Beda dedicou sua vida aos estudos, à escrita e ao ensino, deixando um legado que influenciou profundamente a cultura europeia e o pensamento cristão.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 25 de maio?

O santo do dia 25 de maio é São Beda Venerável, reconhecido como padroeiro dos historiadores por sua valiosa contribuição à história e à teologia.

Foi nomeado Doutor da Igreja em 1899 pelo Papa Leão XIII, em razão de suas obras teológicas e históricas que até hoje são referência no estudo das Sagradas Escrituras e da história eclesiástica.

Qual é a oração de São Beda Venerável?

“Suplico-te, meu Jesus, que me concedeste atingir com delícia as palavras da tua sabedoria,

conceder-me na tua misericórdia chegar um dia a ti, fonte da sabedoria,

e contemplar o teu rosto.”

Quem foi São Beda Venerável?

São Beda nasceu em 672, em uma modesta família na Inglaterra, e foi entregue ao Mosteiro de São Pedro e São Paulo ainda aos sete anos. Sob a orientação de São Bento Biscop, desenvolveu seus dons intelectuais e espirituais. Tornou-se diácono aos 19 anos e sacerdote aos 30. Dedicou sua vida aos estudos, escrevendo cerca de sessenta obras sobre teologia, filosofia, cronologia, gramática, música e outras áreas do conhecimento.

Beda foi pioneiro na forma de contar os anos “antes de Cristo” e “depois de Cristo” e é considerado o “pai da erudição inglesa”. Faleceu em 25 de maio de 735, na abadia de Jarrow, após ditar a última página de um de seus livros e recitar o “Glória ao Pai”.