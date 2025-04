Qual o santo de hoje, 25 de abril? Veja a oração de São Marcos Evangelista

No dia 25 de abril, a Igreja Católica celebra a memória de São Marcos Evangelista, o 'leão alado'. O Santo foi uma figura fundamental na propagação do cristianismo e autor do primeiro Evangelho escrito

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo. Durante a semana anterior, a Igreja celebrou Santo Apolônio.

Quem é o santo do dia de hoje, 25 de abril?

O santo celebrado neste dia é São Marcos Evangelista, um dos quatro evangelistas da Bíblia e discípulo direto dos apóstolos Pedro e Paulo. Ainda menino, Marcos já estava inserido no meio cristão: segundo a tradição, sua casa teria sido o local da Última Ceia, da instituição da Eucaristia e da descida do Espírito Santo sobre os apóstolos, após a ressurreição de Jesus.

Ele é padroeiro da cidade de Veneza, na Itália, onde suas relíquias estão guardadas desde o século IX, na imponente Basílica de São Marcos, um dos principais símbolos da cidade. Seu símbolo, o leão alado, está presente em sua bandeira, escudos e monumentos. Além disso, é considerado padroeiro dos notários, escribas, intérpretes, escritores, editores religiosos e de todos os que trabalham na propagação da Palavra de Deus.

Qual é a oração de São Marcos Evangelista?

"São Marcos, glorioso Evangelista,

tu que conheceste o Senhor e seguiste seus passos, intercede por nós nesta jornada da fé.

Foste escolhido para escrever o Evangelho, para anunciar ao mundo a Boa Nova de Jesus Cristo.

Ensina-nos também a sermos mensageiros da verdade e do amor.

Concede-nos a coragem do leão, teu símbolo, para enfrentarmos os desafios da vida com firmeza e fé.

Protege-nos com teu manto sagrado e guia-nos na missão de viver o Evangelho com alegria e generosidade.

São Marcos, rogai por nós.

Amém."

Quem foi São Marcos Evangelista?

São Marcos não foi um dos doze apóstolos, mas acredita-se que tenha conhecido Jesus pessoalmente. Alguns estudiosos apontam que ele seria o jovem que fugiu nu quando Jesus foi preso no Getsêmani (Mc 14, 51-52).

Sua principal missão foi registrar e transmitir os ensinamentos de Pedro sobre a vida, morte e ressurreição de Jesus. Seu Evangelho é o mais curto entre os quatro, mas também o mais antigo, servindo de base para os textos de Mateus e Lucas. Ele tem um estilo direto, com foco nas ações de Cristo, e expressa com urgência a missão de evangelizar.

Após a morte dos apóstolos Pedro e Paulo, Marcos seguiu para Alexandria, no Egito, onde foi reconhecido como o primeiro bispo e mártir cristão da região. Morreu entre os anos 68 e 72, provavelmente martirizado por causa de sua fé. Em 825, suas relíquias foram levadas para Veneza, onde até hoje é venerado como padroeiro da cidade. Seu símbolo é o leão alado, frequentemente associado à força, coragem e realeza.