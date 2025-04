Qual o santo de hoje, 23 de abril? Veja a oração de São Jorge

No dia 23 de abril, a Igreja Católica celebra a memória de São Jorge, um dos santos mais populares da Igreja Católica. Conhecido como o Santo Guerreiro, sua história mistura fé, lenda e coragem, sendo reverenciado por fiéis católicos, devotos da umbanda e candomblé. A data celebra sua morte, ocorrida no ano 303, e é ocasião para lembrar sua trajetória de fé e bravura.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo. Durante a semana anterior, a Igreja celebrou Santo Apolônio.

Quem é o santo do dia de hoje, 23 de abril?

O santo celebrado em 23 de abril é São Jorge, mártir cristão e guerreiro venerado mundialmente. Nascido por volta do ano 280, na Capadócia (atual Turquia), São Jorge é símbolo de coragem, fé e lealdade a Cristo. Seu culto ultrapassa barreiras religiosas e culturais, sendo padroeiro de diversos grupos e países, como Inglaterra, Geórgia e regiões do Brasil, especialmente no Rio de Janeiro.

São Jorge é padroeiro dos cavaleiros, soldados, escoteiros, arqueiros e esgrimistas. Também é invocado contra doenças como a peste e a lepra, além de ser símbolo de força contra as adversidades. A imagem de São Jorge montado em seu cavalo branco, com armadura e lança, é uma das mais reconhecidas no mundo cristão. Para muitos, ele representa a fé que não teme as batalhas e a confiança na justiça divina.

Qual é a oração de São Jorge?

"Eu andarei vestido e armado com as armas de São Jorge para que meus inimigos,

tendo pés não me alcancem,

tendo mãos não me peguem,

tendo olhos não me vejam,

e nem em pensamentos eles possam me fazer mal.

Armas de fogo o meu corpo não alcançarão, facas e lanças se quebrem sem o meu corpo tocar,

cordas e correntes se arrebentem sem o meu corpo amarrar.

Jesus Cristo, me proteja e me defenda com o poder de sua santa e divina graça,

Virgem de Nazaré, me cubra com o seu manto sagrado e divino, protegendo-me em todas as minhas dores e aflições,

e Deus, com sua divina misericórdia e grande poder, seja meu defensor contra as maldades e perseguições dos meus inimigos.

Glorioso São Jorge, em nome de Deus, estenda-me o seu escudo e as suas poderosas armas,

defendendo-me com a sua força e com a sua grandeza,

e que debaixo das patas de seu fiel ginete meus inimigos fiquem humildes e submissos a vós.

Assim seja com o poder de Deus, de Jesus e da falange do Divino Espírito Santo.

São Jorge Rogai por Nós."

Quem foi São Jorge?

São Jorge era um jovem soldado do exército romano, de origem nobre e cristã. Após a morte da mãe, doou sua fortuna aos pobres e declarou sua fé em Cristo, desafiando o imperador Diocleciano, que exigia que os soldados adorassem os deuses pagãos. Por isso, foi perseguido, preso e submetido a diversas torturas. Mesmo assim, manteve-se firme em sua fé até ser executado, no dia 23 de abril do ano 303.

A lenda mais famosa envolvendo o santo é a do combate contra o dragão, em que São Jorge teria salvado uma princesa da criatura, simbolizando a vitória da fé sobre o mal. Embora com elementos simbólicos e lendários, a figura de São Jorge como defensor dos inocentes e guerreiro do bem permanece viva na devoção popular.