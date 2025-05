Qual o santo de hoje, 24 de maio? Veja a oração de Nossa Senhora Auxiliadora

No dia 24 de maio, a Igreja Católica celebra a memória de Nossa Senhora Auxiliadora, um dos títulos mais venerados da Virgem Maria. Esta celebração foi estabelecida pelo Papa Pio VII em 1815 como forma de agradecimento após seu retorno ao papado. A santa é invocada como protetora e auxílio dos cristãos em momentos de dificuldade.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 24 de maio?

O santo do dia 24 de maio é Nossa Senhora Auxiliadora, padroeira dos Salesianos e da juventude, sendo invocada também como protetora dos lares, das vocações e das famílias.

Ela é considerada a "Auxiliadora dos Cristãos", título que remonta ao século XVI, após a vitória na Batalha de Lepanto, e sua devoção se espalhou especialmente por meio da ação missionária de São João Bosco, que confiou toda a sua obra à sua proteção.

Qual é a oração de Nossa Senhora Auxiliadora?

Santíssima Virgem Maria, que fostes chamada de Auxiliadora dos Cristãos,

vinde em auxílio da Igreja, protegei o Sumo Pontífice,

amparai os cristãos, afastai a ignorância e o erro, fortalecei os fracos, consolai os aflitos,

ajudai-nos a vencer as tentações e as dificuldades da vida.

Alcançai-nos o amor a vosso Filho Jesus e a perseverança no bem.

Nossa Senhora Auxiliadora, rogai por nós! Amém.

Quem foi Nossa Senhora Auxiliadora?

Nossa Senhora Auxiliadora é o título dado à Virgem Maria como intercessora e defensora dos cristãos. Essa devoção ganhou força histórica no século XVI com o Papa São Pio V, após a vitória de cristãos na Batalha de Lepanto, onde Maria foi invocada como “Auxílio dos Cristãos”. Contudo, foi no século XIX, durante o conturbado período das guerras napoleônicas, que a festa foi oficialmente instituída.

O Papa Pio VII, após cinco anos de prisão na França, atribuiu sua libertação à intervenção de Maria e instituiu a festa em 1815.

Foi São João Bosco, no século XIX, quem mais propagou o culto a Nossa Senhora Auxiliadora. Fundador dos Salesianos e das Filhas de Maria Auxiliadora, Dom Bosco confiou toda sua missão educativa e evangelizadora à sua proteção. Por meio das missões salesianas, a devoção foi espalhada por todos os continentes e chegou também ao Brasil, onde permanece viva nos corações de milhares de fiéis.