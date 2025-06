Qual o santo de hoje, 06 de junho? Veja a oração de São Marcelino Champagnat

No dia 06 de junho, a Igreja Católica celebra a memória de São Marcelino Champagnat, conhecido como o padroeiro da educação, dos professores e dos necessitados. Ele também é venerado como patrono da cidade de Sullana, no Peru. Fundador do Instituto Marista, Champagnat foi canonizado em 1999 pelo Papa João Paulo II e é lembrado por sua dedicação ao ensino, à catequese e à formação humana e espiritual de crianças e jovens.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

Quem é o santo do dia de hoje, 06 de junho?

O santo do dia 6 de junho é São Marcelino Champagnat, um sacerdote francês que dedicou sua vida à formação de crianças e adolescentes. Ele é reconhecido como padroeiro dos educadores, dos professores e dos necessitados, devido à sua missão de fundar uma congregação voltada à educação cristã de qualidade, especialmente para os mais pobres.

Qual é a oração de São Marcelino Champagnat?

Ó São Marcelino Champagnat,

que fostes exemplo de fé, dedicação e amor à juventude,

intercedei por nós junto a Deus,

para que também saibamos educar com ternura,

formar com sabedoria e servir com humildade.

Dai-nos, por tua intercessão,

a graça de sermos instrumentos de paz,

luz no caminho dos que educamos

e esperança viva no coração dos que sofrem.

São Marcelino, rogai por nós. Amém.

Quem foi São Marcelino Champagnat?

Marcelino José Benedito Champagnat nasceu no dia 20 de maio de 1789, na aldeia de Marlhes, na França. Foi o nono filho de uma família pobre, mas profundamente religiosa. Enquanto padre, durante uma visita a um jovem doente e analfabeto, Champagnat se deu conta da necessidade urgente de educação religiosa e escolar entre os pobres. Foi então que decidiu reunir jovens dispostos a ensinar com amor, humildade e dedicação, dando origem aos Irmãos Maristas — educadores leigos, não sacerdotes, com a missão de evangelizar e alfabetizar.

A educação proposta por Marcelino era acolhedora, sem castigos, e com base no exemplo de Maria. Sua obra cresceu e chegou a outros países ainda em vida. Faleceu em 6 de junho de 1840, aos 51 anos, deixando um legado duradouro.

Foi beatificado em 1955 e canonizado em 1999. Hoje, é chamado de “Santo da Escola”, sendo uma referência mundial na educação cristã de qualidade, presente em diversas instituições de ensino ao redor do mundo.