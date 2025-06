Qual o santo de hoje, 02 de junho? Veja a oração dos Santos Marcelino e Pedro

No dia 02 de junho, a Igreja Católica celebra a memória dos Santos Marcelino e Pedro, mártires do início do século IV, que testemunharam sua fé em meio à violenta perseguição promovida pelo imperador romano Diocleciano. Padre e exorcista, respectivamente, Marcelino e Pedro foram denunciados por sua atuação evangelizadora, presos, torturados e decapitados por se recusarem a renegar Cristo.

A devoção aos santos faz parte da tradição de fé de milhões de pessoas ao redor do mundo. São figuras que inspiram, acolhem orações e representam modelos de vida cristã. Diariamente, a Igreja dedica o calendário litúrgico à memória de um ou mais santos, reforçando valores como caridade, fé, humildade e serviço ao próximo.

VEJA MAIS

Quem é o santo do dia de hoje, 02 de junho?

Hoje celebramos Santos Marcelino e Pedro, padroeiros dos exorcistas e defensores da fé, conhecidos por sua atuação na conversão de pagãos em Roma e pelo testemunho firme diante da perseguição religiosa. Ambos são lembrados como mártires que preferiram a morte a renunciar sua fé em Jesus Cristo.

Qual é a oração de Santos Marcelino e Pedro?

Deus eterno e todo-poderoso, que destes a Santos Marcelino e Pedro a graça de morrerem por Cristo,

concedei-nos, por sua intercessão, a fortaleza para testemunhar com coragem a nossa fé e viver com fidelidade o Evangelho.

Santos Marcelino e Pedro, rogai por nós!

Amém.

Quem foram os Santos Marcelino e Pedro?

Santos Marcelino e Pedro viveram em Roma no final do século III e início do século IV. Marcelino era um sacerdote muito respeitado, e Pedro, um exorcista atuante. Durante a feroz perseguição do imperador Diocleciano, os dois foram presos por causa de sua fé cristã e da influência que exerciam na conversão de pagãos. Enquanto estavam presos, evangelizaram Artêmio, o diretor da prisão, cuja filha sofria de misteriosas convulsões. Um milagre realizado por Pedro levou à cura da menina e à conversão de Artêmio, sua esposa Cândida e a filha Paulinha.

Por conta disso, os dois foram libertados por Artêmio, mas logo recapturados e condenados à morte. Para evitar comoção popular, foram levados a um bosque afastado e decapitados em segredo, no dia 2 de junho de 304. Seus corpos permaneceram ocultos por algum tempo até serem descobertos por uma mulher cristã chamada Lucila, que lhes deu sepultura digna. Mais tarde, o imperador Constantino construiu uma igreja sobre os túmulos dos santos, perpetuando sua memória.

A devoção a Marcelino e Pedro se espalhou por toda a cristandade, e em 1751 foi erguida a Basílica de São Marcelino e São Pedro, em Roma, onde ainda hoje se preserva o testemunho de fé desses mártires escondidos que se tornaram luz para a Igreja.