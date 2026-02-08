Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Astral chevron right

Oração para fechar o corpo contra inveja e olho grande

Prece é buscada por fiéis que pedem proteção espiritual contra energias negativas e más intenções

Hannah Franco
fonte

Após passar passar boa parte de sua vida envolvido com magia negra, São Cipriano se converteu ao catolicismo. (Foto: Freepik)

A oração para fechar o corpo contra inveja e olho grande é procurada por pessoas que sentem desgaste emocional, cansaço excessivo ou acreditam estar sendo afetadas por energias negativas vindas de olhares invejosos e más intenções. Em diferentes tradições religiosas, a fé é vista como um escudo espiritual para proteger o corpo, a mente e os caminhos.

Para os fiéis, “fechar o corpo” significa pedir proteção espiritual contra tudo aquilo que provoca desequilíbrio, como inveja, fofocas, olho grande, mau-olhado e influências negativas. A oração é feita como um ato de defesa, fortalecimento e limpeza espiritual, ajudando a restaurar a paz interior.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e concentração. Em um local tranquilo, respire fundo, firme o pensamento e faça a oração com fé e respeito.

Oração para fechar o corpo contra inveja e olho grande

Meu Deus,
peço a Tua proteção neste momento.

Fecha o meu corpo contra toda inveja,
olho grande, mau-olhado
e qualquer energia negativa
lançada contra mim.

Afasta de mim as más intenções,
as palavras carregadas de inveja
e os pensamentos que não vêm do bem.

Cobre-me com a Tua luz,
protege meus caminhos,
meus projetos, minha casa
e tudo aquilo que conquistei com esforço.

Que nenhuma maldade me alcance,
que nenhuma inveja prospere
e que minha vida siga protegida,
em paz e equilíbrio.

Fortalece minha fé,
limpa meu espírito
e guarda-me sob a Tua proteção
hoje e sempre.

Amém.

Palavras-chave

oração

mau olhado

religiosidade
Astral
