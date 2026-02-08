A oração para fechar o corpo contra inveja e olho grande é procurada por pessoas que sentem desgaste emocional, cansaço excessivo ou acreditam estar sendo afetadas por energias negativas vindas de olhares invejosos e más intenções. Em diferentes tradições religiosas, a fé é vista como um escudo espiritual para proteger o corpo, a mente e os caminhos.

Para os fiéis, “fechar o corpo” significa pedir proteção espiritual contra tudo aquilo que provoca desequilíbrio, como inveja, fofocas, olho grande, mau-olhado e influências negativas. A oração é feita como um ato de defesa, fortalecimento e limpeza espiritual, ajudando a restaurar a paz interior.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e concentração. Em um local tranquilo, respire fundo, firme o pensamento e faça a oração com fé e respeito.

Oração para fechar o corpo contra inveja e olho grande

Meu Deus,

peço a Tua proteção neste momento.

Fecha o meu corpo contra toda inveja,

olho grande, mau-olhado

e qualquer energia negativa

lançada contra mim.

Afasta de mim as más intenções,

as palavras carregadas de inveja

e os pensamentos que não vêm do bem.

Cobre-me com a Tua luz,

protege meus caminhos,

meus projetos, minha casa

e tudo aquilo que conquistei com esforço.

Que nenhuma maldade me alcance,

que nenhuma inveja prospere

e que minha vida siga protegida,

em paz e equilíbrio.

Fortalece minha fé,

limpa meu espírito

e guarda-me sob a Tua proteção

hoje e sempre.

Amém.