Oração forte de São Nicolau para guardar e proteger os filhos todos os dias

A oração para proteger os filhos é procurada por pais, mães e responsáveis que desejam cuidado, segurança e bem-estar para as crianças em todas as fases da vida. Diante dos desafios do dia a dia, dos perigos externos e das incertezas do mundo, muitos recorrem à fé como forma de pedir amparo e proteção constante.

Entre as devoções mais conhecidas está a de São Nicolau, tradicionalmente reconhecido como protetor das crianças. Sua história está associada ao cuidado com os pequenos, à generosidade e à defesa dos mais vulneráveis, sendo invocado por famílias que pedem proteção, saúde e um crescimento seguro para seus filhos.

A oração é vista como um complemento ao cuidado diário, à atenção e ao amor dedicados às crianças, reforçando o desejo de que elas cresçam com paz, proteção e bons caminhos.

🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e recolhimento. Em um local tranquilo, respire fundo e entregue a São Nicolau seus filhos com fé e confiança.

Oração a São Nicolau para proteger os filhos

São Nicolau,

protetor das crianças e guardião dos pequenos,

entrego a ti meus filhos,

pedindo tua proteção constante

em todos os momentos de suas vidas.

Guarda seus passos,

afasta os perigos,

as doenças e as más influências

que possam lhes causar mal.

Protege seus caminhos na escola,

em casa e por onde forem,

dando-lhes saúde, paz

e um coração cheio de bondade.

São Nicolau,

cuida dos meus filhos com teu amor,

ilumina suas escolhas

e acompanha seu crescimento

com segurança e serenidade.

Que eles cresçam protegidos,

amados e guiados pelo bem,

hoje e sempre.

São Nicolau, rogai por nós.

Amém.