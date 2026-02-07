Oração forte de São Nicolau para guardar e proteger os filhos todos os dias
Prece a São Nicolau é buscada por pais e responsáveis que pedem proteção, saúde e segurança para as crianças
A oração para proteger os filhos é procurada por pais, mães e responsáveis que desejam cuidado, segurança e bem-estar para as crianças em todas as fases da vida. Diante dos desafios do dia a dia, dos perigos externos e das incertezas do mundo, muitos recorrem à fé como forma de pedir amparo e proteção constante.
Entre as devoções mais conhecidas está a de São Nicolau, tradicionalmente reconhecido como protetor das crianças. Sua história está associada ao cuidado com os pequenos, à generosidade e à defesa dos mais vulneráveis, sendo invocado por famílias que pedem proteção, saúde e um crescimento seguro para seus filhos.
A oração é vista como um complemento ao cuidado diário, à atenção e ao amor dedicados às crianças, reforçando o desejo de que elas cresçam com paz, proteção e bons caminhos.
🙏 Antes de iniciar a oração, recomenda-se um momento de silêncio e recolhimento. Em um local tranquilo, respire fundo e entregue a São Nicolau seus filhos com fé e confiança.
Oração a São Nicolau para proteger os filhos
São Nicolau,
protetor das crianças e guardião dos pequenos,
entrego a ti meus filhos,
pedindo tua proteção constante
em todos os momentos de suas vidas.
Guarda seus passos,
afasta os perigos,
as doenças e as más influências
que possam lhes causar mal.
Protege seus caminhos na escola,
em casa e por onde forem,
dando-lhes saúde, paz
e um coração cheio de bondade.
São Nicolau,
cuida dos meus filhos com teu amor,
ilumina suas escolhas
e acompanha seu crescimento
com segurança e serenidade.
Que eles cresçam protegidos,
amados e guiados pelo bem,
hoje e sempre.
São Nicolau, rogai por nós.
Amém.
