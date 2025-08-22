Não consegue esquecer o ex? Descubra o que é divórcio energético e como funciona

Para muita gente, colocar um ponto final em um relacionamento vai além do “acabou” dito na conversa ou assinado no papel. Mesmo após o término, o vínculo com o ex-parceiro pode permanecer ativo e não apenas na lembrança. É aí que entra um conceito que vem ganhando popularidade nas redes sociais e em espaços terapêuticos: o divórcio energético.

A ideia tem chamado atenção principalmente após declarações de famosos, como a cantora sertaneja Maiara, da dupla com Maraisa. Em uma live no Instagram, ela revelou recorrer à prática: “Hoje eu vou fazer um divórcio energético para quebrar pactos, vínculos que não te levam a evoluir”, afirmou. Mas afinal, o que é o divórcio energético?

VEJA MAIS

💔 Segundo terapeutas e praticantes de terapias holísticas, trata-se de um processo de rompimento dos laços emocionais, espirituais e energéticos com alguém do passado. Pode ser um ex-companheiro, um amor não correspondido ou até mesmo uma amizade que já não faz mais bem. A proposta é promover a limpeza emocional, a cura interior e abrir espaço para novas conexões.

Quando o divórcio energético é indicado?

A prática pode ser procurada em diversas situações, principalmente quando há:

Dificuldade de seguir em frente após o término

Sentimentos recorrentes de ciúmes, apego ou mágoa

Sensação de estar sendo energeticamente influenciado pelo ex

Emoções desproporcionais ou desequilíbrio emocional constante

Como funciona?

O divórcio energético pode ser realizado de diversas formas, dependendo da abordagem terapêutica. Entre os métodos mais comuns estão:

Rituais simbólicos e de limpeza energética

Meditações guiadas

Uso de ervas, cristais ou elementos da natureza

Técnicas de Programação Neurolinguística (PNL)

Práticas de escrita terapêutica ou visualização

Mais do que uma prática espiritual, o divórcio energético se tornou também uma ferramenta terapêutica. Ele não substitui a terapia convencional, mas pode ser um complemento para quem sente que, mesmo com o fim do relacionamento, a energia do passado ainda atrapalha o presente.

O objetivo final é claro: restabelecer a autonomia emocional, cortar os laços invisíveis que ainda ligam uma pessoa à outra, e permitir que cada um siga seu caminho de forma mais leve.