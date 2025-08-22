Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Não consegue esquecer o ex? Descubra o que é divórcio energético e como funciona

Término físico nem sempre é o fim e a técnica busca romper vínculos emocionais e espirituais com relações antigas

Hannah Franco
fonte

Como o divórcio energético pode ajudar a esquecer o ex de vez? (Freepik)

Para muita gente, colocar um ponto final em um relacionamento vai além do “acabou” dito na conversa ou assinado no papel. Mesmo após o término, o vínculo com o ex-parceiro pode permanecer ativo e não apenas na lembrança. É aí que entra um conceito que vem ganhando popularidade nas redes sociais e em espaços terapêuticos: o divórcio energético.

A ideia tem chamado atenção principalmente após declarações de famosos, como a cantora sertaneja Maiara, da dupla com Maraisa. Em uma live no Instagram, ela revelou recorrer à prática: “Hoje eu vou fazer um divórcio energético para quebrar pactos, vínculos que não te levam a evoluir”, afirmou. Mas afinal, o que é o divórcio energético?

VEJA MAIS

image VÍDEO: Ritual em casamento que obriga mulher a receber dinheiro do noivo até sorrir viraliza na web
O gesto faz parte da cerimônia chamada Bibife e funciona como um acordo simbólico entre famílias

image Saiba como fazer um banho energético para encerrar o mês e começar o próximo com boas energias
Ritual simples com ervas pode ajudar a liberar o que não serve mais e atrair proteção, paz e prosperidade para o novo ciclo

💔 Segundo terapeutas e praticantes de terapias holísticas, trata-se de um processo de rompimento dos laços emocionais, espirituais e energéticos com alguém do passado. Pode ser um ex-companheiro, um amor não correspondido ou até mesmo uma amizade que já não faz mais bem. A proposta é promover a limpeza emocional, a cura interior e abrir espaço para novas conexões.

Quando o divórcio energético é indicado?

A prática pode ser procurada em diversas situações, principalmente quando há:

  • Dificuldade de seguir em frente após o término
  • Sentimentos recorrentes de ciúmes, apego ou mágoa
  • Sensação de estar sendo energeticamente influenciado pelo ex
  • Emoções desproporcionais ou desequilíbrio emocional constante

Como funciona?

O divórcio energético pode ser realizado de diversas formas, dependendo da abordagem terapêutica. Entre os métodos mais comuns estão:

  • Rituais simbólicos e de limpeza energética
  • Meditações guiadas
  • Uso de ervas, cristais ou elementos da natureza
  • Técnicas de Programação Neurolinguística (PNL)
  • Práticas de escrita terapêutica ou visualização

Mais do que uma prática espiritual, o divórcio energético se tornou também uma ferramenta terapêutica. Ele não substitui a terapia convencional, mas pode ser um complemento para quem sente que, mesmo com o fim do relacionamento, a energia do passado ainda atrapalha o presente.

O objetivo final é claro: restabelecer a autonomia emocional, cortar os laços invisíveis que ainda ligam uma pessoa à outra, e permitir que cada um siga seu caminho de forma mais leve.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

divórcio

término do namoro
Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda