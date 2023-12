Mercúrio retrógrado: saiba o que esperar e como lidar com o último evento astrológico de 2023

Conhecido como um dos mais temidos trânsitos astrológicos, o último Mercúrio retrógrado de 2023 iniciou nesta quarta-feira, 13 de dezembro, e segue por quase um mês, até o dia 2 de janeiro. Isso significa que teremos retrogradação no Natal e no Ano-Novo, justamente na época dos encontros, viagens e férias. Por isso, é muito importante entender os significados e conferir as previsões para saber lidar com os contratempos que podem surgir nesse período.

O que é Mercúrio retrógrado?

Mercúrio é o planeta da comunicação, transporte, tecnologia e raciocínio lógico. Quando ele está retrógrado, parece que está se movendo para trás em relação à Terra. Isso ocorre porque os planetas não orbitam em círculos perfeitos, mas em elipses. A astrologia considera que Mercúrio retrógrado é um período de revisão, reflexão e reavaliação. É um momento de prestar atenção aos detalhes, de corrigir erros e de retomar projetos antigos.

O que esperar do último Mercúrio retrógrado de 2023?

De 13 a 23 de dezembro, Mercúrio estará retrógrado em Sagitário. Durante esse período, o foco deve ser nas questões práticas da vida: finanças, trabalho e todas as responsabilidades burocráticas. É tempo de pagar as contas e organizar a vida financeira. Preste muita atenção para não esquecer nenhum compromisso!

De 23 de dezembro a 2 de janeiro, Mercúrio estará retrógrado em Capricórnio. Ou seja, fique atento a possíveis confusões em viagens, problemas legais e até nas pequenas coisas do dia a dia. Capricórnio traz entusiasmo, mas, às vezes, isso pode nos levar a cometer trapalhadas.

Pontos desafiadores

Problemas de comunicação: atrasos em e-mails, mensagens e telefonemas; mal-entendidos; confusão em contratos e acordos.

Problemas de transporte: atrasos ou cancelamentos de voos, trens ou ônibus; problemas com carros ou outros veículos.

Problemas técnicos: falhas em equipamentos eletrônicos, computadores ou softwares.

Pontos favoráveis

Revisão de projetos antigos: pode ser uma boa hora para retomar projetos que você deixou de lado ou que precisam de ajustes.

Reunião com pessoas do passado: pessoas do passado podem entrar em contato com você.

Momento de reflexão: pode ser um bom momento para refletir sobre sua vida e tomar novas decisões.

Dicas para aproveitar o período

Planeje-se com antecedência: quanto mais você se planejar, menos chances terá de se estressar com imprevistos.

Seja paciente: imprevistos acontecem, então esteja preparado para lidar com eles com calma.

Não tenha medo de pedir ajuda: se você estiver em dúvida, não tenha medo de pedir auxílio a um amigo, familiar ou profissional.

Aproveite o período para fazer uma revisão da sua vida, pois o último Mercúrio retrógrado de 2023 é um momento ideal para refletir sobre o que você deseja para o futuro e fazer planos para alcançá-lo.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Rayanne Bulhões, editora web do portal OLiberal.com)