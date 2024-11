Mercúrio retrógrado começa nesta segunda-feira (25); veja os impactos e como amenizá-los

Inicia-se nesta segunda-feira (25) o terceiro mercúrio retrógrado de 2024. Como das outras duas vezes, o fenômeno astrológico promete movimentar a vida de todos, especialmente em questões relacionadas à comunicação, tecnologia, viagens e planejamento. A duração do terceiro fenômeno será até o dia 15 de dezembro.

Mas, o que é Mercúrio retrógrado e quais os impactos dele na vida das pessoas? Confira o que os astros dizem!

O que é e quais os impactos do Mercúrio retrógrado?

Mercúrio, na astrologia, é o planeta associado à comunicação, lógica, intercâmbio de informações e movimento. Quando entra em retrogradação, o astro parece se mover para trás no céu em relação à Terra. Embora isso seja apenas um fenômeno visual, de forma astrológica, isso significa um momento de pausa ou revisão dos assuntos relacionados a esse planeta.

À CNN, a consultora esotérica Joyce explica que, durante esse período, Mercúrio estará posicionado a 22 graus de Sagitário e retrocederá até os 6 graus do mesmo signo. “Pessoas com planetas pessoais nestes graus de Sagitário poderão sofrer um impacto mais acentuado, de acordo com a natureza do outro planeta envolvido”, diz ela.

De maneira geral, essa retrogradação tende a potencializar excessos e exageros, uma vez que Sagitário é regido por Júpiter, o maior planeta do sistema solar. Conhecido pela sua inteligência, confiança e senso de humor, Sagitário pode, neste período, enfrentar o risco de se tornar arrogante e acreditar que sabe mais do que realmente sabe.

Por estar diretamente ligado com a comunicação, os principais impactos podem em várias situações cotidianas.

"Tudo aquilo que está envolvido com se locomover e levar as mensagens está desafiador", explica a astróloga Jamille Queiroz, à Redação Integrada de O Liberal.

Veja algumas situações que podem ter influências do Mercúrio retrógrado:

Má interpretação e comunicação confusa;

Complicações em viagens;

Falha de sistemas digitais;

Problemas em sistemas bancários;

Filas de espera.

Outra situação a estar atento nessa época se refere às compras, pois o arrependimento pode ser uma consequência após o fenômeno astrológico. "Pode ser que você compre alguma coisa agora e sinta que, depois do Mercúrio retrógrado, essa não era a melhor escolha", aponta a astróloga.

Como amenizar os impactos?

O Mercúrio retrógrado impacta a vida de todas, desde as situações mais explícitas a mais sutis. Assim, saber como lidar com algumas situações estressantes durante esse período é fundamental. Abaixo, veja umas dicas:

Pensar melhor antes de dar uma resposta;

Analisar mais as consequências de uma decisão;

Ser menos individualista e se colocar mais no/na lugar/visão do outro;

Ter mais cuidado ao certificar documentos, horários;

Chegar aos compromissos com antecipação;

Proteger dispositivos móveis com películas;

Ter cuidado com eletricidade.

(*Gabriel Bentes, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de oliberal.com)