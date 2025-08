Mercúrio Retrógrado: o que é, quando termina e veja dicas para aproveitar o fim da fase astral

Sabe aquele momento da vida que aparenta estar tudo dando errado com os projetos? Esse sentimento deve-se ao Mercúrio Retrógrado, que chega para atrapalhar planos, lançamentos de empreendimentos e até assinaturas de contratos. Em 2025, a temporada do fenômeno apareceu pela segunda vez no mês de julho, mas a boa notícia é que assim como ele começou, também já possui data marcada para terminar!

O que é o Mercúrio Retrógrado?

O Mercúrio Retrógrado ocorre quando o próprio planeta começa a andar para trás no céu, o que pode facilmente causar diversos acontecimentos ruins no dia a dia, como por exemplo: demoras, confusões e até atrasos em diálogos e sistemas. Para as pessoas que acreditam em Astrologia, quando a fase do Mercúrio Retrógrado acaba, é o momento ideal para a vida fluir melhor em todos os aspectos.

Quando o Mercúrio Retrógrado termina?

Levando em consideração que a fase do segundo fenômeno iniciou no dia 18 de julho, o Mercúrio retrógrado seguirá até 11 de agosto de 2025. Porém, é muito importante que todos saibam que os efeitos negativos dessa desaceleração do planeta podem se estender ainda mais do que a data prevista para o término, em razão do “Mercúrio Estacionário”, que é o tempo em que o planeta fica estacionado por alguns dias no mesmo lugar no céu.

Confira 3 dicas para aproveitar o fim do Mercúrio Retrógrado:

Aprenda com os acontecimentos ruins

Ao longo do período em que você estiver passando pelo Mercúrio Retrógrado, procure aprender com os atrasos que surgirem no cotidiano e busque ser sempre uma pessoa melhor.

Planeje-se e organize sua vida

O planejamento é a chave para o sucesso! Tente planejar o quanto antes e se organizar para a nova fase que está por vir. Mas, principalmente, priorize as ações e demandas que você teve que paralisar durante esse período.

Coloque os seus planos em ação

Agora, depois de aprender com os acontecimentos ruins e planejar os novos compromissos, é hora de colocar todos esses planos em ação e fazer com que eles sigam uma trajetória de sucesso!

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)