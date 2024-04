Mercúrio retrógrado em 1º de abril: veja o que acontece nesse período do ano

Infelizmente não é mentira! O período de Mercúrio retrógrado inicia nesta segunda-feira, 1º de abril, e promete complicar as comunicações e as relações das pessoas, influenciando os comportamentos humanos. Até o dia 25 de abril, o planeta em questão se move de forma mais lenta, desafiando as leis da órbita planetária em uma grande ilusão de ótica. O efeito é causado pelo movimento dos demais planetas em torno do Sol, porém, cada um em uma velocidade distinta.

Na Astrologia, acredita-se que, por Mercúrio ser o planeta da comunicação, sua retrogradação pode gerar atritos por falhas de comunicação e mal-entendido entre as pessoas. Entretanto, não são só pontos negativos. Segundo defensores da astrologia moderna, o Mercúrio retrógrado é um grande momento para estudar e se aprofundar em assuntos de interesse.

VEJA MAIS

É possível que, de hoje até o dia 25 de abril, as conversas possam se tornar menos claras e os planos podem não se concretizar conforme o esperado. Contratos e acordos feitos durante esses momentos podem exigir ajustes posteriores, mas também representam uma excelente oportunidade para revisitar e aprofundar projetos que já estão em andamento, assim como informações possam acontecer de forma desencontrada, viagens curtas, rotinas e tudo que envolva tecnologia podem ficar mais lentos ou confusos.

O que fazer durante o Mercúrio retrógrado?



Checar os fatos e averiguar se foi bem compreendido ao trocar informações importantes;

Ouvir mais e cultivar o silêncio;

Cultivar a integridade com a palavra;

Checar carros e aparelhos de comunicação;

Redobrar o cuidado com papéis e documentos, evitando a assinatura de contratos e grandes compras;

Sair com tempo de sobra para os compromissos;

Ao viajar, redobrar a atenção com documentos e bagagens;

Checar compromissos, o que foi combinado anteriormente pode ter de ser recombinado;

Rever, revisar, repensar, corrigir.

Datas de Mercúrio retrógrado em 2024

- 5 de agosto a 28 de agosto de 2024;

- 25 de novembro a 15 de dezembro de 2024.

Como é Mercúrio retrógrado em Áries



O primeiro Mercúrio retrógrado do ano acontece no signo de Áries, por isso, são adicionadas algumas características específicas desse signo ao período, que encerrará apenas no dia 25 de abril. Por ser um signo de fogo e regido por Marte, planeta ligado à maneira como agimos, nossa assertividade e como e onde manifestamos energia e iniciativa. Será necessário também um maior cuidado com agressividade e autoritarismo na fala. O período está bastante propenso a tornar as comunicações mais sinceras e sem limites, falando muito e pensando apenas depois.