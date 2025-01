Influencer do amor passa receita de 3 banhos para atrair paixão e harmonia aos casais

Com a chegada de um novo ano, muitas pessoas buscam maneiras de atrair boas energias e alcançar seus objetivos, incluindo a conquista ou manutenção do amor. Uma prática antiga que simboliza esse desejo é o banho ritualístico, que pode ser realizado no início de um novo ciclo. Com o mês de janeiro chegando ao fim, a influenciadora espiritual Rainha Iza Araújo compartilha dicas de banhos para atrair poder no amor e renovar energias.

Segundo Rainha Iza, os banhos amorosos vão além de uma limpeza corporal e são verdadeiros rituais de intenção. Preparados com ervas, flores, óleos essenciais e outros elementos, esses banhos têm o objetivo de despertar o magnetismo pessoal, fortalecer a autoestima e atrair amor em diferentes formas.

Antes de realizar o banho, a influenciadora recomenda uma limpeza energética, como um banho de sal grosso ou água corrente, para remover vibrações negativas. “Estou liberando o velho e recebendo o novo. Que as águas deste banho limpem, encantem e manifestem meus desejos com o poder e amor”, indica ela o que pode ser dito.

Sextas-feiras, regidas por Vênus, são ótimas para rituais de atração e paixão, enquanto as fases de Lua cheia e crescente potencializam a harmonia e a renovação. A seguir, ela ensina três banhos amorosos:

1. Banho para atrair um novo amor e sedução

Ingredientes:

Pétalas de rosa vermelha: para paixão e desejo;

Canela: para calor e magnetismo;

Mel: para adoçar relações;

Manjericão: para proteção e amor;

Cravo-da-índia: para intensificar a atração.

Modo de preparo: Ferva água, desligue o fogo e adicione os ingredientes. Misture enquanto declara seus desejos em voz alta. Após esfriar, jogue a mistura do pescoço para baixo após o banho normal, visualizando luz rosa e dourada ao seu redor.

2. Banho para fortalecer a harmonia e felicidade no casal

Ingredientes:

Camomila: para paz;

Lavanda: para serenidade;

Rosas brancas: para harmonia;

Mel: para fortalecer o carinho;

Cravo-da-índia: para intensificar a paixão.

Modo de preparo: Ferva água e adicione os ingredientes, visualizando momentos felizes com o parceiro. Após o banho normal, jogue a mistura do pescoço para baixo enquanto afirma intenções de amor e união.

3. Banho para autoconfiança e amor-próprio

Ingredientes:

Alecrim: para clareza mental;

Canela: para magnetismo;

Casca de laranja: para energia vibrante;

Gengibre: para ativar a determinação;

Modo de preparo: Adicione os ingredientes à água fervida e visualize sua versão mais confiante. Após o banho normal, jogue a mistura do pescoço para baixo enquanto afirma sua força e poder pessoal.