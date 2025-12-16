Inferno Astral de Sagitário: confira dicas de como passar por esse período astrológico

Sabe aquele momento em que você sente que nada está indo para a frente e que os seus planos e projetos estão todos emperrados? Para os astrólogos, essa fase é chamada de “inferno astral” e se caracteriza por ser um período de desafios em diversos aspectos da vida. No final do ano, os nativos de Sagitário que vivem essa fase podem ter muitas desconfianças e até ficar com uma pulga atrás da orelha.

“Durante essa fase, você pode alimentar rancores e agir de forma impulsiva. Também pode se irritar por bobagens e, com isso, corre o risco de sabotar as suas relações pessoais ou profissionais. Portanto, se controlar seus ímpetos, desconfianças e a vontade de revidar o que te desagrada, vai passar pelo inferno astral sem maiores problemas e ficará numa boa”, revelou o astrólogo João Bidu.

Como calcular o tempo de duração do inferno astral?

Para calcular o tempo de duração do inferno astral, é necessário ter apenas o dia e o mês exato da data de seu nascimento. Nesse sentido, quem faz aniversário nos dias iniciais do período de Sagitário, que acontece entre 22 de novembro a 21 de dezembro, passa pelo inferno astral antes que as pessoas que fazem aniversário no final de dezembro, porque o tempo de duração do inferno astral é de 30 dias.

Por exemplo, quem nasceu no dia 25 de novembro, tem o seu inferno astral entre 25 de outubro e 24 de novembro. Já quem faz aniversário no dia 20 de dezembro, vive o seu inferno astral entre 20 de novembro e 19 de dezembro, logo 30 dias.

VEJA MAIS

Confira algumas dicas para sobreviver ao inferno astral:

Cultive a autoaceitação e a paciência com suas emoções;

Reconecte-se com amigos para ter suporte emocional;

Sempre dialogue sobre as dificuldades com as pessoas ao seu redor;

Procure praticar meditação e exercícios diariamente;

e diariamente; Por fim, planeje e defina metas realistas para sua vida pessoal e profissional.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web em Oliberal.com)