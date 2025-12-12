Capa Jornal Amazônia
Amor: confira 3 dicas de como conquistar uma pessoa de Sagitário

Existem algumas características nas pessoas que mais chamam a atenção dos sagitarianos. Veja quais são!

Victoria Rodrigues
fonte

Os nativos de Sagitário fazem aniversário entre 22 de novembro de 21 de dezembro. (Foto: Freepik)

Os nativos de Sagitário são bastante detalhistas quando o assunto é “amor”, eles gostam de serem conquistados, mas não tanto assim, porque na medida que eles têm certeza de um sentimento, podem perder um pouco o encanto. Além disso, as pessoas que desejam firmar um relacionamento com Sagitário necessitam ter muito cuidado com o ciúmes, porque um excesso pode causar brigas e discussões.

“Os sagitarianos não gostam de pessoas muito sem graça, muito moles, não gostam de pessoas muito certinhas (...) É um signo que tem essa atração pelo fora do comum, pode ser o que for, lance o movimento, vai depender dele aderir à ideia ou quem sabe sugerir outra”, disse a astróloga Paula Pires em seu portal de Astrologia.

Confira 3 dicas para conquistar o signo de Sagitário:

  • Primeiro, cuidado com o ciúmes!

O signo de Sagitário costuma ser bastante franco, por isso brigar por ciúmes costuma ser muito difícil para os mais sensíveis, porque a situação pode acabar desencadeando uma briga. “Tem-se que tomar cuidado com o ciúmes desse signo, não fique estimulando muito, senão pode ter muita briga”, explicou Paula Pires.

  • Demonstre que gosta de viver a vida

A vivacidade é uma das principais características que os sagitarianos procuram em uma pessoa para amar. “Se quiser saber como conquistar Sagitário, é bom saber também que eles gostam de pessoas originais, que tenham alguma coisa de diferente, que sejam aventureiras, e eles amam surpresas”, revelou a astróloga.

  • Esteja à disposição, mas nem tanto

E por fim, para conquistar uma pessoa do signo de sagitário, você precisa estar à disposição, mas nem tanto, porque os sagitarianos também gostam de amores independentes, descolados e livres. “Você tem que estar com ele, mas, ao mesmo tempo, demonstrar que não está totalmente conquistado”, finalizou Paula Pires.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Palavras-chave

