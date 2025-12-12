Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 12/12: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta sexta-feira, 12 de dezembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, sexta-feira (12/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual é o seu signo e as previsões e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

Essas certezas que irritam, porque não podem ser postas em prática, são as que sua alma precisa amadurecer com o tempo, sem se precipitar a tomar em mãos a responsabilidade de colocar em marcha o que seja.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Em vez de sair por aí chutando o balde por pura impaciência, quando a irritação tomar conta procure tomar distância, beber água e respirar fundo, porque não seria favorável aos seus intuitos chutar o balde agora.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

Enquanto você contempla algumas pessoas se perdendo nos caminhos da vida, procure você não tentar as convencer de absolutamente nada, porque em certa medida elas andam se perdendo porque é isso mesmo que desejam.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Ninguém pode ser convencido de absolutamente nada, portanto, mesmo que você tenha descoberto o segredo da pedra filosofal e com muita alegria tente comunicar a descoberta, provavelmente encontrará uma plateia surda.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Melhor apostar alto na tentativa de obter os resultados pretendidos, porque ainda que os resultados sejam meio atrapalhados, pelo menos você terá aberto o precedente para que, no futuro, tudo seja melhor.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

As atrações irresistíveis que você experimenta precisam ser passadas a limpo, para verificar se são fruto de sua ilusão ou se há algo mesmo circulando no ar, e que poderia ser o início de experiências interessantes.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

Evite o desgaste, mas se for urgente colocar em prática algumas determinações e essas inevitavelmente produzirem alguns conflitos, siga em frente, porque o desgaste de engolir sapo seria ainda muito maior. Ou não?

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Nem tudo pode ser mantido sob controle, pela mera razão de que há outras pessoas envolvidas, e as pessoas costumam ser caixinhas de surpresa. Portanto, faça a sua parte e se abra às surpresas, elas virão.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Busque as soluções, porque estão disponíveis, mas procure entender que nenhuma dessas deixará de provocar comoções quando praticadas, e que cada comoção significará um novo problema a resolver. Complicado.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Esse receio de fazer abertamente o que deseja há de ser superado pelo próprio atrevimento de colocar as coisas em prática, porque se continuar teorizando sobre o que eventualmente aconteceria, nada acontecerá.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

Há coisas que precisam acontecer, a despeito de você não as preferir, e como sua alma não as prefere fica protelando o desenlace, mas é para isso que existem as outras pessoas, em cujas mãos fica a ação necessária.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

Ainda que seja de forma meio atrapalhada e insegura, é importante você tomar as iniciativas pertinentes para se aproximar das pessoas que estão na sua mira. Esperar que algo mágico aconteça seria perda de tempo. Como sempre.

(*Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)

