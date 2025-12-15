Horóscopo de hoje 15/12: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes
Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (15/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.
🔮 Saiba qual o seu signo
- Áries: 21 de março a 20 de abril
- Touro: 21 de abril a 20 de maio
- Gêmeos: 21 de maio a 20 de junho
- Câncer: 21 de junho a 22 de julho
- Leão: 23 de julho a 22 de agosto
- Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro
- Libra: 23 de setembro a 22 de outubro
- Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro
- Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro
- Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro
- Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro
- Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março
♈ Áries (21/03 a 20/04)
O assunto é fazer agora tudo que por essas coisas da vida foi protelado, porque quanto mais você ocupar seu tempo, melhor sua alma se sentirá e se verá motivada a fazer mais ainda. Dá para fazer muito em pouco tempo.
♉ Touro (21/04 a 20/05)
Há momentos em que a alma se vê tentada a alçar a voz para se fazer entender, mas em vez de compreensão encontra resistência, porque é assim que as pessoas reagem a esse comportamento. Melhor encontrar outra maneira.
♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)
Assumir novos riscos é tentador, mas talvez não seja pertinente, a não ser que seja algo que sua alma tenha planejado e refletido bastante. É verdade que a aventura da vida precisa ser abraçada, mas com certos cuidados.
♋ Câncer (21/06 a 22/07)
Certo nível de confronto e discórdia será melhor aceitar, porque não seria possível reunir pessoas de tão variada espécie e orientação sem que haja algum conflito. Nem sempre os conflitos devem ser evitados. É por aí.
♌ Leão (23/07 a 22/08)
Com tanta coisa para fazer e organizar, seria sábio começar logo, sem mais demoras, porque assim você comprovará que se evita desgaste e, além disso, o que parecia exagerado na teoria, na prática se torna agradável.
♍ Virgem (23/08 a 22/09)
Invista com força nos seus projetos, porque a partir deste momento, mesmo sendo fim de ano e todo mundo ande disperso, sua alma poderá avançar bastante no que for de interesse, dando continuidade ao progresso.
♎ Libra (23/09 a 22/10)
A paciência não é inesgotável, e do jeito que as coisas andam, todas desandadas, melhor não cair na tentação de testar o alcance de sua paciência. Melhor colocar as coisas de uma forma que não deixem lugar a dúvidas.
♐ Escorpião (23/10 a 21/11)
Sem querer, palavras duras escapam da boca e uma vez ditas, impossível as recolher. Porém, é possível consertar os estragos explicando melhor o que foi dito às pressas e de forma impensada. Em frente.
♐ Sagitário (22/11 a 21/12)
Para que tudo fique às claras seria importante fazer contas e que tudo ficasse registrado, senão no futuro as pessoas trarão suas próprias e particulares interpretações sobre o que acontece hoje em dia. Melhor não.
♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)
As tensões aumentam e não vão poder ser divididas com ninguém, sua alma terá de as suportar e digerir da melhor maneira possível, em nome de preservar um ambiente cordial e harmonioso para a maioria.
♒ Aquário (21/01 a 19/02)
As coisas que você desejaria fazer não estão disponíveis de imediato, mas nem por isso sua alma deve desistir dos desejos, apenas os protelar para satisfazer em outro momento, quando a oportunidade pintar.
♓ Peixes (20/02 a 20/03)
A sociabilidade cumpre um papel fundamental nesta parte do caminho, portanto, mesmo não apreciando as festas de fim de ano, vale a pena sair da toca para ver o que acontece por aí, e fazer novos e bons contatos.
Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com
