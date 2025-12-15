Capa Jornal Amazônia
Horóscopo de hoje 15/12: veja a previsão para todos os signos

Saiba o que esperar nesta segunda-feira, 15 de dezembro de 2025, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Gabrielle Borges

Veja o horóscopo de hoje, segunda-feira (15/12), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

🔮 Saiba qual o seu signo

♈ Áries (21/03 a 20/04)

O assunto é fazer agora tudo que por essas coisas da vida foi protelado, porque quanto mais você ocupar seu tempo, melhor sua alma se sentirá e se verá motivada a fazer mais ainda. Dá para fazer muito em pouco tempo.

♉ Touro (21/04 a 20/05)

Há momentos em que a alma se vê tentada a alçar a voz para se fazer entender, mas em vez de compreensão encontra resistência, porque é assim que as pessoas reagem a esse comportamento. Melhor encontrar outra maneira.

♊ Gêmeos (21/05 a 20/06)

 Assumir novos riscos é tentador, mas talvez não seja pertinente, a não ser que seja algo que sua alma tenha planejado e refletido bastante. É verdade que a aventura da vida precisa ser abraçada, mas com certos cuidados.

♋ Câncer (21/06 a 22/07)

Certo nível de confronto e discórdia será melhor aceitar, porque não seria possível reunir pessoas de tão variada espécie e orientação sem que haja algum conflito. Nem sempre os conflitos devem ser evitados. É por aí.

♌ Leão (23/07 a 22/08)

Com tanta coisa para fazer e organizar, seria sábio começar logo, sem mais demoras, porque assim você comprovará que se evita desgaste e, além disso, o que parecia exagerado na teoria, na prática se torna agradável.

♍ Virgem (23/08 a 22/09)

Invista com força nos seus projetos, porque a partir deste momento, mesmo sendo fim de ano e todo mundo ande disperso, sua alma poderá avançar bastante no que for de interesse, dando continuidade ao progresso.

♎ Libra (23/09 a 22/10)

A paciência não é inesgotável, e do jeito que as coisas andam, todas desandadas, melhor não cair na tentação de testar o alcance de sua paciência. Melhor colocar as coisas de uma forma que não deixem lugar a dúvidas.

♐ Escorpião (23/10 a 21/11)

Sem querer, palavras duras escapam da boca e uma vez ditas, impossível as recolher. Porém, é possível consertar os estragos explicando melhor o que foi dito às pressas e de forma impensada. Em frente.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Para que tudo fique às claras seria importante fazer contas e que tudo ficasse registrado, senão no futuro as pessoas trarão suas próprias e particulares interpretações sobre o que acontece hoje em dia. Melhor não.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As tensões aumentam e não vão poder ser divididas com ninguém, sua alma terá de as suportar e digerir da melhor maneira possível, em nome de preservar um ambiente cordial e harmonioso para a maioria.

♒ Aquário (21/01 a 19/02)

As coisas que você desejaria fazer não estão disponíveis de imediato, mas nem por isso sua alma deve desistir dos desejos, apenas os protelar para satisfazer em outro momento, quando a oportunidade pintar.

♓ Peixes (20/02 a 20/03)

A sociabilidade cumpre um papel fundamental nesta parte do caminho, portanto, mesmo não apreciando as festas de fim de ano, vale a pena sair da toca para ver o que acontece por aí, e fazer novos e bons contatos.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

