Inferno Astral de Peixes: veja o que é e o que fazer durante essa fase astrológica

Todos os signos possuem o que é chamado de Inferno Astral. A fase começa 30 dias antes da entrada do Sol no signo e é conhecida por ter muitos desencontros e situações ruins que podem acontecer no dia a dia. Para os nativos de Peixes, por exemplo, esse período pode trazer mudanças significativas em sua personalidade e o contato profundo com o seu lado sombrio.

"Os piscianos podem ser extremamente alegres, pois se excitam muito com a vida em sua essência. Contudo, pelo lado sombrio, há a possibilidade de vitimismo, tristeza e tendência à depressão, justamente quando não conseguem enxergar essa leveza, pois sofrem demais com os problemas mundanos", explica a equipe do Astroszen.

VEJA MAIS

Como os piscianos se comportam durante o Inferno Astral?

Ao longo do Inferno Astral, os piscianos se comportam de maneira diferente, porque suas características costumam ficar cada vez mais exaltadas, o que é perigoso para os nativos de Peixes que tendem a se entregar às energias mais baixas. Nesse período, os piscianos podem, inclusive, se esquecer de que é apenas uma fase de 30 dias e aceitar se afundar nas questões ruins que aparecerem à sua frente.

"Peixes é um dos signos que deve tomar mais cuidado com o período do Inferno Astral, pois, pela tendência pessimista e vitimista de seus nativos, eles podem ter dificuldades em enxergar essa fase como apenas um período e se afundar nela", revelou a equipe do Astroszen.

Confira algumas dicas para sobreviver nesse período:

Reserve um tempo para refletir sobre sua identidade, emoções e necessidades;

Conte com a ajuda de amigos e familiares para passar por essa fase difícil;

Fique atento às críticas, mas evite ser crítico em determinadas situações;

em determinadas situações; Mantenha sempre a calma quando vierem os desafios e foque em soluções práticas;

E por fim, priorize realizar atividades que lhe dão prazer, como: ler um livro e praticar exercícios físicos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)