Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Astral chevron right

Inferno Astral de Peixes: veja o que é e o que fazer durante essa fase astrológica

Os piscianos fazem aniversário entre 19 de fevereiro e 20 de março

Victoria Rodrigues
fonte

Além do Inferno Astral, existe também a fase do Paraíso Astral que traz mudanças e notícias boas. (Foto: Freepik)

Todos os signos possuem o que é chamado de Inferno Astral. A fase começa 30 dias antes da entrada do Sol no signo e é conhecida por ter muitos desencontros e situações ruins que podem acontecer no dia a dia. Para os nativos de Peixes, por exemplo, esse período pode trazer mudanças significativas em sua personalidade e o contato profundo com o seu lado sombrio.

"Os piscianos podem ser extremamente alegres, pois se excitam muito com a vida em sua essência. Contudo, pelo lado sombrio, há a possibilidade de vitimismo, tristeza e tendência à depressão, justamente quando não conseguem enxergar essa leveza, pois sofrem demais com os problemas mundanos", explica a equipe do Astroszen.

VEJA MAIS

image Horóscopo de hoje 10/03: veja a previsão para todos os signos
Saiba o que esperar nesta terça-feira, 10 de março de 2026, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

image Romance em Peixes: confira 3 signos que fazem os(as) piscianos(as) sofrerem no amor
Quando o assunto é relacionamento, as pessoas do signo de Peixes costumam sofrer quando as expectativas do romance são desalinhadas

image Confira 3 profissões ideais para as pessoas do signo de Peixes
Os piscianos fazem aniversário entre 19 de fevereiro e 20 de março

Como os piscianos se comportam durante o Inferno Astral?

Ao longo do Inferno Astral, os piscianos se comportam de maneira diferente, porque suas características costumam ficar cada vez mais exaltadas, o que é perigoso para os nativos de Peixes que tendem a se entregar às energias mais baixas. Nesse período, os piscianos podem, inclusive, se esquecer de que é apenas uma fase de 30 dias e aceitar se afundar nas questões ruins que aparecerem à sua frente.

"Peixes é um dos signos que deve tomar mais cuidado com o período do Inferno Astral, pois, pela tendência pessimista e vitimista de seus nativos, eles podem ter dificuldades em enxergar essa fase como apenas um período e se afundar nela", revelou a equipe do Astroszen.

Confira algumas dicas para sobreviver nesse período:

  • Reserve um tempo para refletir sobre sua identidade, emoções e necessidades;
  • Conte com a ajuda de amigos e familiares para passar por essa fase difícil;
  • Fique atento às críticas, mas evite ser crítico em determinadas situações;
  • Mantenha sempre a calma quando vierem os desafios e foque em soluções práticas;
  • E por fim, priorize realizar atividades que lhe dão prazer, como: ler um livro e praticar exercícios físicos.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

signos

peixes

inferno astral

zodíaco

astrologia

Astral
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda