Horóscopo do dia de hoje, 31/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta sexta, 31/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

As conexões sociais são dinâmicas. Pessoas entram e saem da sua vida, algumas sem causar impacto, apenas deixando indiferença, enquanto outras marcam o início de um novo ciclo. Valorize essas conexões especiais.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Tudo que puder ser feito de forma prática e concreta trará bons resultados. Evite a preguiça e a ideia de que ainda há tempo para adiar o que pode ser realizado agora. O momento certo é agora!

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

De longe, uma voz chama sua atenção. Apesar de desconhecida, soa familiar porque vem de dentro, convidando sua alma a embarcar em novas aventuras, sem medo, com vontade de se reinventar e evoluir.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

As boas sensações têm grande significado, pois contrastam com o mau humor de muitos, que vivem apreensivos com o futuro. Preserve seus sentimentos positivos e evite se deixar contaminar pelo pessimismo alheio.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Nem todas as pessoas lhe agradam, e aquelas que lhe agradam podem estar passando por dificuldades e não conseguindo dar a atenção habitual. Isso não importa. Sua alma está preparada para enfrentar qualquer situação.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Se você tem um plano específico e espera resultados rápidos, este é o momento ideal para agir e colocá-lo em prática. O céu conspira a seu favor, mas é preciso que você também faça sua parte.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

A alegria facilita a resolução dos desafios. Mesmo diante de caras fechadas e energias negativas, mantenha seu bom humor e veja como a vida retribui com facilidades e oportunidades.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Por alguns instantes, você sentirá uma serenidade incomum, já que sua alma está mais habituada às tensões do que à tranquilidade. Permita-se vivenciar essa experiência, pois a serenidade é real e valiosa.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Este é um momento propício para conversas sinceras e animadas com as pessoas que você deseja se conectar. O diálogo será produtivo e poderá levar a acordos vantajosos para todos os envolvidos.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Qualquer esforço feito agora em prol do seu progresso material e espiritual trará grandes recompensas em um futuro próximo. Lembre-se de que a evolução precisa ocorrer simultaneamente nos dois aspectos.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Arrisque-se! Permanecer dentro da sua zona de conforto traz segurança, mas impede que você experimente as aventuras disponíveis. Ao se abrir para o novo, poderá colher grandes recompensas.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Cultive pensamentos positivos, dignos e nobres. Deixe que a generosidade flua livremente do seu coração, sem medo de ser explorado novamente. Essa energia é protegida e sustentada pelo universo.