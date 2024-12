Horóscopo do dia de hoje, 30/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo desta segunda, 30/12, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Mesmo que este seja um momento para aproveitar o ócio, sua alma não para de pensar no futuro e nos projetos que deseja realizar nos próximos tempos. Se for assim, dedique-se a isso com boa vontade e carinho.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Ainda que pareça difícil concretizar tudo o que sua alma almeja no ano novo que se aproxima, vale a pena continuar o exercício mental de se projetar para o futuro. Sem medo, sem limites.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

A vontade de abandonar compromissos e romper com as obrigações aumenta, porque sua alma quer liberdade, sem sentir-se presa a ninguém ou a nada. Agora, ela reivindica o direito de fazer o que bem entender.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

A alegria será o sinal que sua alma buscará para reconhecer que as pessoas ao seu redor são as certas. Se elas proporcionam essa virtude espiritual, não resta dúvida: são as que você deve manter ao seu lado.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Os detalhes fazem toda a diferença, e se há alguns que você não aprecia, então sua alma deve assumir a responsabilidade de ajustá-los conforme sua vontade, com a esperança de que também agradem a todos.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Divertir-se é essencial, não apenas como uma forma de aliviar as dificuldades acumuladas, mas também como uma atividade positiva, cujo objetivo seja fazer você sentir-se vibrante e pleno.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Encerrar os assuntos incômodos pode ser pedir demais, mas dar passos nessa direção e sinalizar para que as pessoas envolvidas façam a parte delas é algo plenamente viável. Siga em frente.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

O dinamismo traz alegria e incentiva sua alma e corpo a se envolverem em experiências. Só falta você, o ser que escolhe o rumo do destino, decidir o sentido das experiências dos próximos dias.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As aventuras acontecerão de qualquer forma; você não precisa buscá-las. O que precisa é garantir um lugar seguro e confortável onde possa recuar quando se cansar da agitação.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Este é um momento em que sua alma tem liberdade significativa para decidir o que desejar, mesmo que vá contra as formalidades assumidas. Se quiser mudar tudo, agora é a hora!

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Muitas reflexões surgem ao mesmo tempo, tornando sua alma mais introspectiva, justo quando as formalidades pedem extroversão. Não faz mal; organize-se para que haja tempo para tudo.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Faça um esforço maior que o habitual para socializar, mas sem forçar simpatia. Apenas siga o fluxo e observe as pessoas, porque, no final, elas fazem o que podem, assim como você.