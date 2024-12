Horóscopo do dia de hoje, 29/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo deste domingo, 29/12, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Continue fazendo tudo ao seu alcance para transformar suas pretensões em realizações concretas. O caminho pode, às vezes, ser mais longo do que sua alma gostaria, mas há coisas que simplesmente não podem ser controladas.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

As oscilações de humor não precisam ser levadas tão a sério nem servir de base para conclusões precipitadas sobre seu estado mental. São fenômenos naturais, comuns a todos. Apenas administre.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Alguns riscos serão inevitáveis, pois é impossível garantir que tudo siga exatamente como planejado. A margem de imprevisibilidade é grande neste momento. Ainda assim, vale o esforço.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Você já fez sua parte, ou pelo menos é isso que sua alma acredita, e por isso se sente no direito de exigir que os outros façam o mesmo. No entanto, isso pode colocá-lo em situações que não garantem os resultados desejados.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Promessas e sorrisos trazem alegria e motivação ao ambiente, incentivando as pessoas a darem o melhor de si. Porém, não é possível motivar todos o tempo inteiro. Chega o momento em que elas precisam cumprir o que foi prometido.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Invista em seu bem-estar, seguindo o que sinceramente sua alma reconhece como necessário. Evite seguir cegamente regras alheias; confie naquilo que, intimamente, você sabe que deseja.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Muitas coisas foram ditas, mas nem todas foram compreendidas. Agora, ou você recua e explica tudo novamente, ou decide seguir adiante mesmo que os outros não entendam nada.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Acentue a leveza que brota dentro de você, apesar dos perrengues que continuam presentes. O cenário pode não mudar, mas sua atitude em relação aos acontecimentos pode e deve ser diferente.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Cuide de si mesmo, buscando pessoas e situações que tragam segurança à sua alma. Apesar da vontade de se aventurar, é essencial ter uma base segura para onde retornar, se necessário.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Apesar das contrariedades, você conseguirá tomar as decisões certas, e isso fará uma diferença enorme. Assim, terá mais liberdade para agir conforme desejar.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Sua alma oscila entre a sociabilidade e a vontade de se afastar de tudo e todos. Não leve essas variações tão a sério nem tire conclusões precipitadas. Apenas respeite o que sente.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Exponha suas ideias com clareza, mas sem se preocupar com o que as pessoas irão ouvir ou entender, pois isso está fora do seu controle. Expresse-se pelo simples fato de que é isso que sua alma precisa neste momento.