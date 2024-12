Horóscopo do dia de hoje, 28/12: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo deste sábado, 28/12, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Mesmo que você perceba falhas nas orientações que recebe, ainda não é o momento ideal para impor sua opinião. Espere mais um pouco, pois neste caso, a paciência trará benefícios. É necessário organizar melhor as coisas.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

As pessoas de boa vontade podem até querer ajudar, mas ninguém pode ser ajudado se não estiver disposto a receber essa ajuda. Agora é o momento de sua alma se abrir e ficar receptiva, mesmo que as condições não sejam perfeitas. Siga em frente.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Não saber o que está acontecendo parece um grande incômodo para você, mas nem sempre é possível decifrar os acontecimentos. A vida muitas vezes age de maneira enigmática, ocultando os significados em mistérios difíceis de interpretar.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Conviver com quem você não aprecia é um verdadeiro exercício de tolerância e compreensão amorosa. No entanto, sentimentos como apreço e desprezo são profundos e viscerais, sendo muito difíceis de controlar completamente.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

As pessoas criam ideias e querem que elas sejam respeitadas, mesmo quando parecem impossíveis de realizar. Decidir se respeitará ou não essas condições será uma escolha importante que você precisará fazer neste momento.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Se não houver como evitar o que você prefere não enfrentar, adote uma postura neutra e discreta, ajustando-se ao ambiente. Assim, você evita dar respostas que prefere guardar para si, preservando seu bem-estar.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Os acontecimentos tomam rumos diferentes do que você esperava, afetando todo o planejamento desta época do ano. Apesar disso, é melhor manter sua alma aberta e receptiva, ao invés de teimosa e resistente.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Apesar do cenário conturbado e cheio de imprevistos, procure ser uma presença tranquila e compreensiva, contrastando com o nervosismo que afeta as pessoas ao seu redor. Sua serenidade fará toda a diferença.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Se nada sai conforme o planejado, aceite e celebre. É provável que a vida esteja protegendo você de formas misteriosas, mesmo que isso pareça mais um contratempo do que uma bênção.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Mantenha uma postura flexível diante das mudanças inesperadas. Dessa forma, você poderá aproveitá-las positivamente e, sem perceber, evitará problemas maiores no futuro.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Os temas que você valoriza podem não ser os mesmos das pessoas ao seu redor. Isso não é um problema, pois as diferenças enriquecem os relacionamentos, desde que sejam tratadas com respeito mútuo.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Este é um momento ideal para se abrir ao inesperado, pois muitas coisas fora de seus planos acontecerão. Aceitar as condições impostas pelos mistérios da vida será a atitude mais sábia que você pode adotar agora.