Horóscopo do dia de hoje, 28/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta sexta-feira, 28/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Selecione cuidadosamente as pessoas para compartilhar seus segredos. Embora a discrição sobre suas intenções seja crucial, testar reações a suas propostas pode ser vantajoso.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

A busca por conforto excessivo pode levar a armadilhas emocionais. Evite acomodação em situações aparentemente confortáveis, mas que cobram um preço alto emocionalmente.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Discernir entre caprichos e desejos é um desafio constante. Desejos são imperativos, enquanto necessidades são sutis sugestões.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

As percepções sobre pessoas e o mundo devem ser valorizadas. Utilize esse conhecimento para impulsionar sua reinvenção pessoal, um processo contínuo.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

A resolução de problemas é inevitável, mesmo que não ocorra da forma esperada. A mudança é iminente, e todos cederão em algum momento.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Aceite a contradição quando novas perspectivas desafiarem suas certezas. A flexibilidade é essencial para o crescimento.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

A imprevisibilidade global gera desorientação e quebra de promessas. Compreenda a situação e evite julgamentos precipitados.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

O aumento do custo de vida se estende além do financeiro, afetando também as relações sociais. A mesquinhez se torna mais comum.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O entusiasmo excessivo exige cautela. Limitações atuais podem levar a promessas impossíveis de cumprir.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O sucesso aparente pode ser apenas uma nova etapa. Prepare-se para uma jornada contínua com entusiasmo e alegria.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

A negociação é fundamental para evitar a exploração. Defenda seus interesses, tanto financeiros quanto emocionais.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Equilibre sonhos e pesadelos para manter a sanidade. Mantenha o foco e siga em frente com determinação.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)