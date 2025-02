Horóscopo do dia de hoje, 26/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta domingo, 23/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

♈ Áries (21/3 a 20/4)

A profundidade das experiências que sua alma está vivenciando é insondável. Por isso, evite tentar entender tudo e pratique a entrega confiante, acreditando que a vida sempre encontra o melhor caminho para todos. Siga em frente.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Desde sempre, as pessoas são complicadas, e lidar com elas para reunir esforços em torno de um objetivo comum é ainda mais desafiador. No entanto, essa é uma luta que vale a pena para você se envolver.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Independentemente de quão grave tenha sido o erro que você cometeu, sempre há uma chance de conserto. É crucial que você evite se julgar severamente, pois isso não ajudará e pode atrapalhar o bom andamento das coisas.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Sua alma tem muito mais a experimentar na vida. Portanto, nada que esteja te incomodando deve crescer a ponto de impedir sua visão sobre as perspectivas que vão além dos desafios diários.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

A vida, com seus mistérios, nos protege constantemente, e isso não deve ser uma dúvida. Também não deve haver incerteza de que, às vezes, essa proteção pode parecer um castigo.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

O valor das pessoas com quem você se relaciona, que servem de referência para suas emoções e ideias, reflete o valor que sua presença tem no mundo. É nos relacionamentos que nos valorizamos, ou não.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Muitas potencialidades se abriram para você neste momento, mas não será possível cultivar todas. Portanto, é essencial que você se dedique a selecionar o que realmente lhe interessa e descartar o que apenas distrai.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Você deseja muito, mas é importante reconhecer se todos os seus desejos merecem ser realizados. Pode ser que tenha chegado a hora de sua alma ser mais seletiva em relação ao que deseja.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Existe um vazio existencial que não pode ser preenchido rapidamente com qualquer experiência. Esse vazio precisa ser vivido com intensidade, mesmo que seja desconfortável, para que você possa entender o que realmente deseja para o seu futuro.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Tudo é negociável, exceto os princípios da alma. Sem esses princípios, você ficaria à deriva, sem rumo e sem propósito. Embora subjetivos, os princípios da alma são reais e fundamentais.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Consolide seus interesses, mas tenha cuidado para não atropelar os interesses legítimos das pessoas ao seu redor. Caso contrário, em vez de agir corretamente, você poderá provocar conflitos desnecessários.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Tomar iniciativas é excelente, mas não qualquer iniciativa. Sem discernimento, você pode acabar se complicando. Selecione cuidadosamente as iniciativas que o aproximarão, devagar, de suas pretensões.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)