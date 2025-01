Horóscopo do dia de hoje, 25/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo neste sábado, 25/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Pessoas que antes eram importantes perderam sua relevância, enquanto outras, que você não valorizava tanto, agora despertam seu interesse. Tudo está mudando, e é importante que você esteja atento(a) a essas transformações.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Não importa o esforço necessário ou as barreiras a serem enfrentadas para alcançar seus objetivos. O que realmente importa é que você siga em frente, enfrentando seus medos, para concretizar o que deseja.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Aquilo que um dia foi uma certeza absoluta já não é mais. Sua alma revisitou conceitos e ideais que pareciam eternos, mas que agora se dissolvem, sendo substituídos por novas perspectivas.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

As pessoas estão agindo de forma instável e, muitas vezes, inconsciente, rompendo com as normas de convivência. Observe o que está acontecendo, mas evite tomar atitudes precipitadas por enquanto.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Mesmo que algumas atitudes alheias gerem intimidação, guarde esse sentimento e reaja com firmeza. Porém, mantenha a elegância e evite baixar o nível, pois a situação exige equilíbrio e compostura.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Enquanto sua alma permanecer indecisa, é melhor não se precipitar em direção a nada ou a ninguém. Dê tempo para amadurecer as ideias e selecione, com sabedoria, o que for mais promissor e gratificante.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

O que parece impossível está mais relacionado à forma como você encara as situações do que às circunstâncias em si. Alterar sua maneira de pensar é algo plenamente viável e pode abrir novos caminhos.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Este é o momento de romper com o passado e traçar um novo caminho. Atreva-se a se lançar em direção a um futuro desconhecido, com a motivação de criar um destino completamente diferente do que já viveu.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As verdades precisam ser expressas agora. Você perceberá que a verdade é absoluta quando é genuína, e que, se for apenas relativa, não passa de um ponto de vista, sem a essência de algo verdadeiro.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A construção do destino é feita aos poucos, detalhe por detalhe. Para isso, é essencial que você tenha clareza sobre seus objetivos e, mais ainda, seja honesto(a) em relação às motivações que o(a) impulsionam.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Repetir as ações que deram certo no passado é o caminho mais rápido para o fracasso neste momento. Aproveite a oportunidade para se reinventar e surpreender aqueles que acreditam poder manipulá-lo(a) como antes.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Se cada medo que você sentiu ao longo da vida tivesse rendido alguns centavos, hoje você seria extremamente rico(a). Transforme o medo em alegria, pois é ela que realmente enriquece e alimenta a alma.