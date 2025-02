Horóscopo do dia de hoje, 23/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta domingo, 23/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

O momento pede paciência e organização. Para equilibrar suas emoções, divida bem seu tempo entre momentos de expressão e introspecção. Forçar situações pode ser um erro. Reflita: é possível fazer tudo ao mesmo tempo?

♉ Touro (21/4 a 20/5)

A ação é essencial. Se você sente que não tem todas as respostas, busque apoio. Pessoas próximas podem ajudar a resolver questões importantes. Não hesite em pedir colaboração e dividir responsabilidades.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Suas ideias brilhantes nem sempre cabem na realidade, pois existe uma diferença entre teoria e prática. Aceite que algumas coisas ficarão no campo da imaginação. Saber priorizar é fundamental para avançar.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Coloque suas ideias em prática, mas esteja preparado para críticas. Sua criatividade é intensa e pode causar estranhamento. Confie em sua intuição e siga em frente, pois o reconhecimento virá com o tempo.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Seus pensamentos e ideias têm um grande impacto, mas nem tudo precisa ser compartilhado agora. Avalie bem o momento certo para se expressar, pois certas verdades podem gerar grandes reações.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

No seu caminho, haverá pessoas de diferentes perfis. Em vez de tentar separar quem interessa ou não, navegue pelo mundo social com leveza. A interação com diversos tipos de pessoas pode ser enriquecedora.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Evite brigas desnecessárias e direcione sua energia para discussões realmente importantes. Muitas vezes, os debates se perdem em assuntos irrelevantes. Foque no que realmente faz diferença na sua vida.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

O melhor caminho para superar arrependimentos é encarar a vida com leveza. Em vez de lamentar o que não foi feito, aproveite o presente. O tempo perdido pode ser recuperado com mais descontração.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As dúvidas que incomodam sua mente podem ser esclarecidas agora. No entanto, esteja aberto à possibilidade de ter interpretado algo errado. A verdade pode ser diferente do que você imaginava.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Mesmo que algumas presenças sejam incômodas, tente interagir. Pessoas que parecem difíceis podem oferecer aprendizados valiosos. Use cada interação como uma oportunidade de amadurecimento.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Evite interferências externas. O momento exige que você tome decisões por conta própria. Siga seu planejamento e deixe que os resultados falem por si. A opinião dos outros não deve ditar seu caminho.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Melhor errar por agir do que por hesitar demais. A indecisão pode ser um obstáculo. Confie em sua intuição e dê o primeiro passo. Seu potencial criativo precisa se manifestar no mundo real.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)