Horóscopo do dia de hoje, 23/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta quinta, 23/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

A liberdade nesta fase do caminho não é absoluta, mas isso não significa que você enfrente apenas obstruções. É essencial enxergar além das limitações e focar sua mente naquilo que deseja vivenciar.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

As palavras desencadeiam emoções que nem sempre são previsíveis, e quando são ditas, já é tarde demais para retirá-las ou fingir que não foram pronunciadas. No entanto, também existem palavras que trazem paz.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

O que é seu deve ser cuidado com zelo, pois as pessoas não apenas demarcam territórios como também cobiçam o que pertence aos outros. Lembre-se, porém, de que pessoas não são propriedades.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Ainda que nada de extraordinário esteja acontecendo, há momentos em que detalhes insignificantes para os outros irritam profundamente sua alma. Para você, esses detalhes têm um peso impressionante.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Se a consciência plena estivesse sempre presente, evitaríamos muitas trapalhadas. Contudo, grande parte do tempo somos inconscientes de nossas ações e das mensagens nas entrelinhas, resultando em autossabotagens.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

A segurança entra em conflito com o desejo de aventura. Sempre que você anseia por se arriscar, a necessidade de estabilidade volta a parecer mais relevante. É um constante jogo de equilíbrio emocional.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

O desejo de que tudo dê certo é legítimo, mas nada acontece como esperado com pressa. É necessário dar tempo ao tempo, mesmo que sua paciência seja limitada. Há coisas que fogem ao seu controle.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

A inveja, infelizmente, nunca é positiva, mas a alma a sente de qualquer forma, pois não é algo que se controla ou provoca intencionalmente. Ela simplesmente acontece, e ponto final.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Intencionalmente ou não, você acaba tocando em pontos sensíveis que seria melhor evitar, pois despertam reações intensas e passionais. Administre essa situação com sabedoria.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Há ocasiões em que, mesmo sem se manifestar ou fazer qualquer gesto, alguém se irrita com sua presença. Não leve isso a sério, pois não tem a ver com você, mas com a outra pessoa.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Os estímulos que você recebe das pessoas são positivos, desde que não o levem a assumir responsabilidades que não são suas. Mantenha o raciocínio claro e evite se deixar levar pelos bons sentimentos.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Use as palavras com cautela. Mesmo que você esteja completamente certo, tentar esclarecer alguém que não pediu por isso pode sair pela culatra. Evite tomar essa iniciativa.