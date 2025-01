Horóscopo do dia de hoje, 22/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta quarta, 22/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Este é o momento em que as projeções da mente sobre o futuro se tornam bastante fantasiosas. Isso não significa que sejam negativas, apenas que precisam ser tratadas com cuidado, pois são difíceis de executar.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

A empatia nem sempre é um sinal de que há algo interessante a ser investigado entre as pessoas que a experimentam. Às vezes, ela é apenas uma experiência passageira, que é melhor ser desfrutada e depois esquecida.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Quem tem boca, tem opinião, e quem tem coração, sempre tem uma dica para oferecer sobre qualquer assunto. No entanto, isso não garante que essas dicas tenham sido comprovadas. É por aí.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Aos poucos, o que parece pouco pode se transformar em muito. Para isso, é fundamental manter a rotina, mesmo que ela traga enfado e tédio. Apesar de pouco atrativa, é na rotina que a maior excitação pode surgir. Ou não?

♌ Leão (23/7 a 22/8)

A imaginação, mesmo sendo invisível e etérea, gera resultados concretos. Ela mobiliza o corpo a se preparar para as aventuras que propõe, mesmo que, no fim, nada aconteça. É assim que funciona.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

As pessoas certas estão por aí, mas misturadas com as erradas. Inicialmente, não é fácil distingui-las. Por enquanto, é melhor circular pelo mundo social com discrição.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Às vezes, você parece ingressar em outra dimensão paralela, o que seria ótimo se não houvesse assuntos pendentes para organizar. Esses momentos de "branco" podem atrapalhar bastante.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Existem assuntos que são mais satisfatórios na imaginação do que na prática. Por isso, é essencial usar o discernimento para que a imaginação não inicie desejos que, mais tarde, se tornem frustrantes.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Você não pode esclarecer quem não quer ser esclarecido. Este é o momento de perceber quando avançar e quando parar, antes de causar uma grande confusão.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Quando os planos são feitos em silêncio, parecem mais perfeitos do que realmente são. Apesar do desejo de sigilo, é importante conversar com alguém sobre eles.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Todas as pessoas desenham territórios mentais, emocionais e físicos ao seu redor, em maior ou menor grau. Conflitos surgem quando esses territórios são invadidos, ainda que de forma não intencional.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Ideias não faltam, na verdade, sobram. O que falta são braços para colocá-las em prática. Comece pelos seus próprios braços, respondendo ao intelecto, e avance um pouco mais a cada dia em direção aos seus objetivos.