Horóscopo do dia de hoje, 21/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta sexta-feira, 21/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Momento ideal para agir de forma estratégica! Se precisar colocar algo em prática, tente ser discreto e fugir do padrão habitual. O distanciamento pode ser benéfico para você neste período. Aproveite para se reinventar.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Se houver tarefas importantes a cumprir e você se sentir incapaz, busque apoio. Oportunidades de solidariedade e colaboração inesperadas estão a caminho. Acredite no poder das conexões.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

A energia do momento pede movimento e produtividade! Mesmo que suas ações pareçam desorganizadas, é melhor agir do que deixar as oportunidades escaparem. Mantenha-se ativo e aberto a novas possibilidades.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Suas ideias estão gerando grande entusiasmo! Use essa inspiração para agir e transformar seus sonhos em realidade. Não permita que seus projetos fiquem apenas no campo da imaginação.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Se as palavras não fluem como gostaria, não se preocupe. O momento é de introspecção e amadurecimento. Dê tempo ao tempo e aguarde o momento certo para se expressar com clareza e segurança.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Mesmo que a interação social pareça desgastante, permita-se conectar com as pessoas. Equilibrar suas prioridades com momentos de sociabilidade será fundamental para manter o bem-estar e evitar o isolamento.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

A busca pela certeza pode ser um desafio. Sua mente sempre buscará respostas, gerando novos questionamentos. Aceite a incerteza como parte do caminho e confie no processo. Nem tudo precisa ser definitivo agora.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Todas as condições estão favoráveis, mas a chave do sucesso está no momento certo para agir. Cuidado para não confundir intuição com ilusão. Reflita antes de tomar decisões impulsivas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Para evitar complicações, analise suas suspeitas com uma mente aberta. Muitas vezes, aquilo que imaginamos ser um problema pode não passar de uma falsa percepção. Olhe para a realidade com objetividade.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As interações sociais são valiosas, independentemente do quão agradáveis sejam. Elas podem servir de aprendizado e abrir portas para parcerias estratégicas. Fique atento a novas oportunidades.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Coloque suas ideias em ação! Este é um momento propício para transformar pensamentos em realizações concretas. Não se prenda a explicações, pois o que realmente importa é a prática.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Pare de pensar tanto e aja! Suas ideias só terão valor se forem executadas. Deixe a impulsividade guiar algumas de suas decisões e permita-se experimentar novas possibilidades. O movimento é essencial agora.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)