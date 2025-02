Horóscopo do dia de hoje, 20/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta quinta-feira, 20/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Momento de expor o que normalmente ficaria guardado. A situação pode ser delicada, mas o silêncio ainda é um grande aliado para manter o equilíbrio emocional. Use a sabedoria para decidir quando falar.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Pessoas ao seu redor podem estar dispersas, cheias de promessas e poucas ações. Em vez de criticar, estimule-as a transformar palavras em atitudes. Seja um exemplo de prática e persistência.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

A motivação é passageira, então aproveite enquanto está em alta. Não desperdice essa energia com distrações, use-a para cumprir tarefas adiadas e avançar em seus projetos pessoais.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Seus pensamentos mais profundos têm grande influência sobre suas decisões. O que você mantém em silêncio pode ser sua maior fonte de sabedoria. Reflita: o que sua intuição está tentando lhe dizer?

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Desentendimentos são comuns quando as pessoas estão confusas e não sabem expressar seus sentimentos. Mantenha a calma e tente compreender a raiz dessas atitudes inesperadas ao seu redor.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Nem sempre a ajuda direta virá, mas se ninguém estiver atrapalhando, já é um avanço. Foque no seu caminho e evite ressentimentos em relação ao sucesso alheio. Sua hora de brilhar também chegará.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Cada pequeno passo, por menor que pareça, é um progresso. Mantenha-se alinhado com seus objetivos e confie no processo. Nenhum esforço é em vão quando direcionado a um propósito maior.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Se tudo parece fácil demais, pode haver armadilhas ocultas. A vida não precisa ser um desafio constante, mas é importante manter o discernimento para evitar ciladas.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Quando os interesses materiais e racionais divergem, o entretenimento pode ser um ponto de encontro. Aposte no bom humor e em momentos leves para promover harmonia entre as pessoas ao seu redor.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Boa vontade é essencial, mas sozinha não basta. Planejamento e estratégia são fundamentais para transformar intenções em resultados concretos. Organize seus próximos passos com cautela.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Seus objetivos estão mais próximos do que parecem. Se algo parece inalcançável, talvez seja hora de agir, em vez de esperar. Assuma o controle e faça acontecer.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Mesmo diante de desafios, confie nos mistérios do universo. Boas notícias estão a caminho. Siga sua intuição e permita que a esperança ilumine seu caminho com um sorriso no rosto.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)