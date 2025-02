Horóscopo do dia de hoje, 19/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta quarta-feira, 19/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Tudo parece mais complicado e pesado do que realmente é, não porque a realidade esteja repleta de facilidades, pois está longe disso, mas porque neste trecho do caminho, a alma percebe mais as sombras do que a claridade.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Resolva o que está pendente, entre em contato com aqueles com quem precisa acertar questões, pois este é um período no qual, com um mínimo de esforço e bastante disposição, é possível harmonizar o que antes era apenas divergência.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Preste atenção aos detalhes, pois mesmo que sua mente deseje voos grandiosos, é neles que você conseguirá construir corretamente esse caminho grandioso com que sua alma sonha. Nos detalhes reside a escrita divina.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Agora é um bom momento para relaxar e se divertir, pois a construção do destino não depende apenas de esforço contínuo, mas também de momentos de leveza, nos quais a alma se desliga das preocupações.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Defenda seus interesses com elegância, evitando atitudes hostis, pois este é um período que exige cautela. As pessoas estão mais sensíveis e podem levar a sério o que seria apenas uma brincadeira inocente.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Reflita com atenção, porque se sua alma se inquieta ou se enche de ansiedade, isso indica que algo não está sendo pensado da melhor forma. Quando a mente se organiza, a visão se expande e tudo se torna mais prazeroso.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Lide com as finanças sem pressa ou preocupação excessiva. Mesmo diante de algumas restrições, se você permitir que a ansiedade tome conta dos pensamentos, acabará absorvendo as inquietações do mundo inteiro.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Se deseja iniciar algo novo, este é o momento certo. Apenas tenha cuidado para não atropelar ninguém no processo, pois não há necessidade de adicionar mais tensão a um ambiente que já enfrenta desafios suficientes.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Mantenha distância e preserve o silêncio. Neste momento, conter os impulsos, na medida do possível, permitirá que você ganhe espaço e amadureça melhor as decisões que precisa tomar. Assim será mais produtivo.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Proteja-se de manipulações, pois, mesmo que esse comportamento esteja cada vez mais comum, ao perceber a situação, sua alma se sentirá desconfortável. O ideal é evitar esse tipo de dinâmica.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Aproveite melhor seu tempo, pois, apesar da tendência à dispersão, ao realizar pouco, mas com qualidade, os resultados serão satisfatórios. Não lute contra a distração, apenas encare-a com indiferença e siga adiante.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Permita que sua mente viaje sem limites, sem se prender à realidade, pois este é o momento ideal para vivenciar a liberdade que as obrigações diárias costumam restringir, mas que o pensamento pode proporcionar.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)