Horóscopo do dia de hoje, 18/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta terça-feira, 18/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Este período do ano pede que você adote uma postura mais observadora. Mantenha-se nos bastidores da complexa rede de relações sociais e analise os acontecimentos sem agir precipitadamente. Essa é a estratégia ideal.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

O momento exige colaboração. Trabalhar em conjunto é essencial para avançar nesta fase do caminho. Saia do isolamento, socialize e fortaleça suas conexões. Essa é a direção certa.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Dê o seu melhor, pois o cenário astral favorece bons resultados. No entanto, é fundamental que você faça a sua parte. Sem esforço, mesmo sob um céu promissor, nada de significativo ocorrerá. Assim funciona.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Ainda que algumas tensões persistam, sua alma encontra esperança no futuro. Mesmo que esse otimismo tenha um toque de fantasia, ele gera emoções valiosas e motivadoras. Aproveite esse sentimento.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

A desconfiança afeta vários relacionamentos, mas, se bem administrada, pode fortalecer laços. Sem sabedoria, no entanto, isso pode gerar conflitos e desentendimentos. Use o discernimento.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Os desafios nos relacionamentos fazem parte da experiência humana. Essa é uma questão recorrente que volta à tona periodicamente, como agora. Encare esse momento com maturidade.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

As oportunidades são muitas, e isso exige reflexão. Escolha com sabedoria, pois, com apenas vinte e quatro horas no dia, nem tudo será possível de realizar. Selecione suas prioridades.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Agora é o momento de agir. As iniciativas contidas nos dias anteriores podem ser colocadas em prática. Com mais clareza, você entenderá os motivos dessa espera, tornando suas atitudes mais maduras.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Proteja seus bens e interesses. Não porque há ameaças, mas porque a falta de atenção pode levar à degradação do que é seu. Agora é o momento ideal para cuidar do que importa.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Evite cair em ilusões ou criar narrativas manipuladoras. Essas práticas podem parecer tentadoras, mas acabarão gerando efeitos contrários. A verdade e a transparência são sempre as melhores escolhas.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Organize suas finanças. Embora essa tarefa seja cansativa, manter as contas em dia evitará problemas futuros. Esse cuidado garantirá estabilidade e evitará dores de cabeça desnecessárias.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Evite se prender a dramas desnecessários. A melhor solução é ignorá-los e focar sua energia em questões mais relevantes e elevadas. Dramatizar neste momento pode ser um luxo muito caro.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)