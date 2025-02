Horóscopo do dia de hoje, 17/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta segunda-feira, 17/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

É preciso ajustar as contas, mas isso não precisa ser feito em um ambiente hostil. É melhor conversar e apelar para a necessidade de mais esclarecimentos, porque, afinal, todos estão sobrecarregados de ansiedade.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Se tudo tivesse que ter uma utilidade, seríamos engrenagens de máquinas, como o capitalismo pretende. No entanto, nossa humanidade sempre resistirá a esse apelo com sua criatividade e capacidade de ir além.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

O que importa se a inércia da civilização faz todos acordarem na segunda-feira para produzir? A alma não está vinculada a esse jogo, mas conectada ao organismo colossal que chamamos de Universo. Aí o jogo é outro.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Continue cuidando para que ninguém invada seu espaço desnecessariamente, porque as pessoas andam tão carentes e se sentindo tão desatendidas que passaram a se comportar de maneira hostil. Sem necessidade.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Pensar é bom, mas nem sempre, porque há momentos em que os pensamentos se embaralham tanto que produzem emoções distorcidas, as quais, ao mesmo tempo, embaralham ainda mais os pensamentos. Círculo vicioso.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Acomode seus interesses dentro do conjunto de interesses diversos de todas as pessoas envolvidas nesta parte do caminho. Procure entender que ninguém, neste momento, pode fazer prevalecer exclusivamente seus interesses.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Tomar iniciativas parece difícil, mas uma vez que você se atrever a tomar a primeira, perceberá que só era difícil na elaboração dos pensamentos, já que, na prática, tudo flui com enorme facilidade. Em frente!

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Contenha seus impulsos, ainda não é uma boa hora para você colocar todas as suas cartas na mesa. Continue refletindo e amadurecendo seus planos, aguardando o momento certo, que não demora. Vem por aí.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Socializar é muito bom, mas considerando que as pessoas andam mais perdidas que um cego em tiroteio, é bom você selecionar com bastante discernimento as pessoas que permite se aproximarem e usufruírem de sua companhia.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

A semana útil começou, mas para sua alma é apenas a continuidade do que já vem sendo produzido antes. Melhor assim, porque isso significa que você leva certa vantagem sobre as pessoas que demoram para acordar.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Liberte sua mente, permita-se pensar alto, longe e do jeito que aquecer seu coração, porque, ainda que tudo pareça uma fantasia, pelo menos você terá garantido um bem-estar que, no dia a dia, parece desaparecer.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

O nervosismo não tem uma causa definida, portanto, é perda de tempo você ficar buscando justificativas ou culpados. Viva seu nervosismo, esgote-o até passar, sem criar consequências desnecessárias para ele.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)