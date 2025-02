Horóscopo do dia de hoje, 15/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo neste sábado, 15/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Continue a observar com imparcialidade tudo o que acontece ao seu redor. O mais importante não é o que você percebe, mas sim a capacidade de não tomar partido.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Lide com todas as pessoas, mesmo que não sejam do seu agrado. Há interesses em comum que os unem, apesar do desgaste que esse tipo de relacionamento pode causar.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Faça o que precisa ser feito sem hesitar. Argumentar mentalmente leva à inação e cansaço. Nada é mais exaustivo do que a procrastinação.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Questione suas certezas e crenças. Esse exercício fortalecerá suas convicções e o livrará de equívocos.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Investigue suas suspeitas para separar a paranoia da realidade. Isso é fundamental para tomar decisões acertadas.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

As pessoas podem ter reações inesperadas de vez em quando. No mundo atual, surtar é algo natural.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Dê atenção aos pequenos detalhes que foram ignorados. É a continuidade necessária para que tudo dê certo.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Tome iniciativas, mas observe as reações das pessoas. Seu sucesso não depende de atropelar ninguém.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Mantenha-se em movimento! O dinamismo ajuda a resolver problemas que outros apenas discutem teoricamente.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Evite polêmicas desgastantes. As pessoas querem ter a última palavra, não modificar suas opiniões.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Faça as contas para manter tudo funcionando. Se não fechar, siga em frente. A situação não está fácil para ninguém.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Você tem motivos para "chutar o balde", mas seus argumentos são frutos de cansaço. Descanse e siga em frente com leveza.