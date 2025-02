Horóscopo do dia de hoje, 14/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta sexta, 14/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

.Diante das inúmeras possibilidades que surgem neste trecho do caminho, a alma pode se sentir um pouco confusa, sem saber exatamente o que escolher. No entanto, as escolhas são inevitáveis, afinal, o dia continuará tendo apenas vinte e quatro horas.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Se o que você deseja é aproveitar bons momentos e se divertir, evite buscar experiências sofisticadas que demandem grandes gastos. Em vez disso, utilize o que já está ao seu alcance. Há muitas opções agradáveis ao seu redor.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Aquilo que você mantém em segredo é o que guia seus passos e decisões. Você não tem obrigação de revelar nada a ninguém, pois tem direito à privacidade, mas nunca deve esconder de si mesmo a verdade essencial.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

A mente muitas vezes se comporta como um turbilhão de cavalos desgovernados, parecendo impossível de controlar. No entanto, quando seu verdadeiro eu assume o comando e escolhe conscientemente o que pensar, tudo muda.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

A preocupação excessiva com suas finanças pode acabar piorando a situação. O ideal é adotar uma postura equilibrada, sem levar o tema de forma tão leve a ponto de gastar mais do que o permitido, nem de forma tão rígida que o impeça de viver.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Mesmo com as incertezas e dilemas que lhe causam insegurança, ninguém ao seu redor conseguirá perceber isso em sua expressão. Essa é uma vantagem, pois permite que você continue seguindo em frente, independentemente dos desafios.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Neste momento, um pouco de silêncio e afastamento será muito benéfico para você. O barulho das pessoas ao redor pode distrair de questões que exigem maior reflexão, e em breve, você precisará tomar decisões importantes.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

As pessoas podem tanto ajudar quanto atrapalhar, mas uma coisa é certa: seria impossível dar conta de tudo sozinho. Portanto, cultive a boa vontade e aceite a necessidade da convivência social como parte do processo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A mente projeta para o futuro muito mais do que seria viável realizar em um único dia. Esse é um ponto que você precisa compreender para evitar gastar tempo e energia com entusiasmos passageiros. Melhor evitar esse desperdício.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Não somos apenas um reflexo do que vivemos no passado. Também somos moldados pelo futuro que está ao nosso alcance e que, em momentos como este, se manifesta em nossa consciência e influencia nossas decisões.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

A desconfiança pode plantar sementes estranhas na alma, e mesmo que pareçam insignificantes, elas acabam gerando distorções significativas nos relacionamentos. Enfrente a desconfiança com compreensão sábia e amorosa.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Cada ação que você realiza, cada sentimento que atravessa seu coração e cada pensamento que surge são como sementes que contribuem para a construção do seu destino. Esse processo é complexo e merece sua atenção.