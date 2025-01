Horóscopo do dia de hoje, 14/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta terça, 14/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Entre tudo o que prende sua alma ao passado e aquilo que chama do futuro, está sua alma, suportando a tensão e sem saber exatamente como agir. Respire fundo e alivie a tensão, não há necessidade de ceder à urgência. Tudo com serenidade.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Se houvesse verdadeira razão no ser humano, os conflitos deixariam de existir, mas, por enquanto, as pessoas discutem e defendem argumentos aparentemente racionais, porém, na realidade, agem de forma passional.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Se, para você, aproveitar o que parece ser uma oportunidade maravilhosa significar se precipitar e abandonar tudo o que está em andamento, é melhor pensar duas vezes e ganhar um pouco de tempo antes de agir.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Grande parte da tensão que sua alma experimenta neste momento não é provocada por nenhum evento pessoal, mas sim pela síntese do que acontece no mundo. Procure aceitar essa tensão sem a necessidade de interpretá-la.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

O fato de você não conseguir resolver ainda as questões que lhe tiram o sono não significa que a perspectiva futura será a mesma. Muita coisa ainda vai acontecer, e sua alma tentará atravessar essa fase.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Os desejos são poderosos, mas operam no campo abstrato da realidade, e precisam de ação concreta para se tornarem reais. Nunca se esqueça de que a força dos desejos não é suficiente por si só.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Como será possível acomodar todas as novidades que surgem, sem provocar distúrbios desnecessários? Provavelmente isso seja mais fácil do que parece agora, quando ainda não houve nenhum movimento.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

As razões que as pessoas apresentam não são racionais, são puramente passionais, mas elas não querem aceitar essa condição, por isso se desdobram em argumentos e justificativas para explicar o inexplicável.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

É desnecessário e contraproducente se precipitar em qualquer direção, com a alma convencida de que, se não agir dessa forma, perderá alguma oportunidade fabulosa. A oportunidade tende a ser ilusória.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Estar bem com as pessoas não significa que você deva concordar com tudo ou aceitar qualquer coisa que elas apresentem. Você pode discordar, mas, dessa vez, tenha o cuidado de fazê-lo com elegância e cordialidade.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Existe uma linha tênue e difusa que separa o que sua alma deve levar a sério do restante, que pode ser encarado com espírito hilário. Não há fórmula genérica que ajude você a fazer essa distinção.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Os anseios são legítimos, mas a urgência com que você deseja realizá-los não é tão legítima assim. É preciso saber quando conter seus impulsos para não prejudicar todo o esforço feito até agora. Melhor assim.