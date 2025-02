Horóscopo do dia de hoje, 13/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta quinta, 13/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Em meio aos desafios existenciais que vêm surgindo, há grandes possibilidades de você se sair bem e fortalecer laços com pessoas que, com o tempo, serão essenciais para o seu destino. Esteja aberto à vida.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

De fato, há muitas tarefas a serem cumpridas, mas se você continuar apenas teorizando as dificuldades, poderá perder a oportunidade que está diante de você para, pouco a pouco, dar conta do recado.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Tudo o que tem acontecido leva você a reflexões profundas, a ponto de questionar seus próprios princípios e valores. Isso pode causar certo desconforto, mas é preferível a ficar preso ao passado.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

O conforto e a segurança de que sua alma necessita não precisam estar baseados em algo sofisticado, mas sim nas coisas mais simples, que já estão ao seu alcance. Aproveite os recursos disponíveis.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Construir relações é muito mais trabalhoso do que destruí-las, concorda? O desenvolvimento de vínculos exige tempo e é sustentado por pequenos gestos diários, enquanto a destruição pode acontecer num instante.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

No mesmo cenário, coexistem facilidades e dificuldades, tudo acontece simultaneamente, tornando mais desafiador distinguir o certo do errado. Siga em frente, pois o aprendizado virá com a experiência.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Mesmo em meio às adversidades, há espaço para desfrutar de pequenos prazeres. Por que não? Ninguém precisa estar confinado às limitações e constrangimentos o tempo todo, não é mesmo?

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Houve tempo para se divertir e também para desperdiçar algumas oportunidades, mas agora a vida exige mais urgência. Seria prudente atender a esse chamado, agilizando o que estiver ao seu alcance.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A liberdade deve ser exercida como um impulso positivo em direção a um sonho, e não apenas como uma tentativa de escapar de obstáculos. Encare a liberdade de maneira afirmativa e construtiva.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Para seguir adiante com seus planos, é essencial que você se sinta seguro. Caso contrário, talvez seja mais sensato adiar e continuar amadurecendo suas ideias. Esse tempo não será desperdiçado.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Convencer as pessoas a seguirem seus passos pode ser desafiador, mas é um esforço que vale a pena. Ainda que, em alguns momentos, a impaciência tome conta, lembre-se de que as pessoas são complexas.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Decida-se a utilizar plenamente os recursos que já estão ao seu alcance, em vez de buscar incessantemente aquilo que ainda é inalcançável. Aproveite ao máximo as ferramentas disponíveis.