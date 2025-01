Horóscopo do dia de hoje, 13/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta segunda, 13/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Ser agradável não deve ser um comportamento forçado, pois, se assim for, sua alma se estressará e, com certeza, você não conseguirá sustentar essa situação. Seja agradável de forma espontânea, sem segundas intenções. Aí sim!

♉ Touro (21/4 a 20/5)

As promessas são fantásticas e provavelmente sinceras, mas as pessoas se esquecem de que entre a imaginação e a realidade existe um abismo estreito por onde as fantasias não passam, apenas a boa imaginação. É assim.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Há chamados e mais chamados, alguns parecem vir diretamente do céu, mas, quando você segue essa suposta orientação, acaba se encontrando em um beco sem saída. Outros, no entanto, guiam sua alma a fazer o que parece impossível.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Compreender as pessoas é, de certa forma, amá-las também, mas com um tipo de amor que não exige manifestações externas de carinho, apenas confiança e acolhimento, e palavras que aliviem as tensões em andamento.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

O flerte e a sedução são condições que alegram e entusiasmam, pois dão a sensação de que sua presença é valorizada. Procure aproveitar esses momentos sem, no entanto, se convencer de que isso é algo realmente valioso.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Parece fácil, e provavelmente o seja, mas é bom não se deixar seduzir pela ideia de facilidade, pois, dessa forma, você pode acabar deixando de prestar atenção aos detalhes que precisam ser aprimorados.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

A disposição é boa, as perspectivas são maravilhosas, e o dia a dia está esperando para se alinhar com tudo o que sua alma espera da vida. Faça acontecer, evite ficar esperando que tudo se resolva por si só.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Algo bom acontecerá, mas não há garantia de que será exatamente o que sua alma deseja. Agora é o momento de manter a maior flexibilidade possível para não barrar as coisas boas que poderiam surgir sem a teimosia.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Quando nossa humanidade for capaz de celebrar o sucesso alheio como se fosse o nosso próprio, será o momento em que nos entenderemos como seres espirituais, pois a espiritualidade é a comunhão, nada além disso.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Nada precisa ser sofrido para resultar em algo promissor e maravilhoso. Existem facilidades também, as quais, embora raras, de tempos em tempos surgem e convergem em momentos como os que sua alma está vivendo. É assim.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Quando tudo parecer fácil demais para ser verdade, é porque provavelmente será mesmo fácil demais para ser verdade. Não é que a vida deva ser sofrida para ser verdadeira, mas é sabido que tudo requer esforço aqui.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Coisas boas acontecem o tempo todo, talvez não na magnitude de seus desejos, mas isso é algo que deve ser tratado com cuidado, para não desvalorizar as coisas boas que a vida oferece só porque são menores do que as que você almeja.