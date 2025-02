Horóscopo do dia de hoje, 12/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta quarta, 12/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Seja autêntico, mas avance com cautela, ariano. Evite falar demais ou se impor sobre os outros.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Firme-se em seus objetivos, taurino. O universo pede mais certeza sobre seus sentimentos.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Comunique-se com habilidade, geminiano. O céu pede flexibilidade e jogo de cintura no trato com as pessoas.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Mantenha o foco e não exagere, canceriano. A emoção está à flor da pele, mas é preciso ser prático.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Faça o que precisa ser feito, mas com sensibilidade, leonino. O momento exige pragmatismo.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Cuidado com influências externas negativas, virginiano. Busque equilíbrio mental.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Abra-se a novas ideias e influências, libriano. Cerque-se de pessoas que te apoiam.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Aja e exerça sua liderança, escorpiano. O momento pede foco e direção para seus objetivos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Seja flexível com ideias e evite discussões desnecessárias, sagitariano. Pense grande.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Cuide do que é seu, mas evite o apego, capricorniano. Deixe para trás o que não serve mais para conquistar o futuro.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Ouça mais e fale menos, aquariano, principalmente se suas ideias forem muito diferentes. Há hora certa para expor seus pontos de vista.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Cuide da sua saúde de forma prática, pisciano. Simplifique e siga em frente, acertando os detalhes aos poucos.