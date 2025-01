Horóscopo do dia de hoje, 12/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo neste domingo, 12/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

O passado é persistente e aparece pelas frestas da mente, provocando emoções que não foram solicitadas. O passado é teimoso o suficiente para que ninguém consiga enterrá-lo de forma definitiva. Há que se conviver com ele.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

As palavras duras que circulam livremente são reflexos da tensão interior que todas as pessoas lidam. Algumas as gerenciam para melhorar o ambiente, enquanto outras as lançam para piorar tudo.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

O fato de você ardentemente desejar conquistar algo não garante que o resultado seja satisfatório, pois há coisas que são maravilhosas na imaginação, estimulando os desejos, mas que se revelam decepcionantes na prática.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

O incentivo das pessoas para que você aja não significa que esse seja o momento ideal. Ouça sua própria alma, pois se houver qualquer hesitação, é melhor ganhar um tempo e adiar tudo. Melhor assim.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Há muito o que você ainda precisa conter, pois o ambiente não está favorável para que tudo se coloque em movimento. Contudo, ao invés de focar nas limitações, aproveite tudo o que está funcionando muito bem.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Para que as pessoas se entendam e unam forças, de vez em quando é necessário chamar a atenção delas, e não de forma suave ou cordial. Algumas podem se assustar e reagir mal, mas depois o efeito esperado se fará sentir.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Faça tudo ao seu alcance para que as coisas aconteçam de acordo com seus interesses e planos, sem se apegar demais aos resultados imediatos, pois provavelmente os bons ainda demorarão a chegar.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Elevar a voz não fará suas razões mais convincentes; ao contrário, você acabará se envolvendo em uma espiral de conflitos que seria melhor evitar. Se tem razão, procure expressá-la com serenidade.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Perder a paciência pode ser tentador, pois parece aliviar a crescente tensão interna. No entanto, se os resultados forem negativos, não seria melhor evitar perder a paciência?

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As demandas das pessoas podem até ser sensatas e pertinentes, mas é a forma como se expressam que irrita sua alma. Cordialidade e elegância resolveriam tudo de uma vez. É por aí.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Não importa que sua alma esteja sobrecarregada de responsabilidades, o importante é se livrar disso com a maior alegria possível, sem olhar para trás.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Você sabe que nada vai acontecer esperando que o céu se abra e traga as oportunidades que você tanto deseja. Sabe que é preciso se levantar e, com coragem, se lançar para fazer acontecer o que almeja.