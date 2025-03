Horóscopo do dia de hoje, 11/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta terça-feira,11/03, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

VEJA MAIS

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Hoje, é crucial analisar cuidadosamente as propostas que surgirem. Evite a impulsividade de embarcar em novas aventuras sem antes consolidar seus interesses e objetivos. Continue a jogar o seu jogo com sabedoria, sem revelar suas intenções a ninguém. Mantenha o foco.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Sua confiança interna está em alta, o que traz ânimo e energia. No entanto, não se deixe levar apenas por essa certeza. O cenário global está instável, e é importante manter os pés no chão, pois o mundo está em um momento de grandes incertezas para todos. Fique atento às mudanças ao seu redor.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Em meio a conversas superficiais e discussões desnecessárias, certos tópicos podem surgir com grande importância, embora nem sempre pareça ser o caso no momento. Mantenha sua mente alerta e atenta para reconhecer quando um assunto realmente merece sua atenção.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Quanto mais você se engajar em atividades, mais resultados positivos virão, mesmo que de forma não imediata. O dinamismo e a movimentação podem gerar frutos que, embora não visíveis a princípio, trarão benefícios a longo prazo. Continue a agir com determinação.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Se todos conseguissem se entender, a vida seria bem mais fluida. No entanto, estamos vivendo em um período histórico onde, muitas vezes, demonstrar força acaba sendo mais valorizado do que criar laços de colaboração. Reflita sobre como fortalecer relações para um futuro mais equilibrado.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Quando algo parece fácil, como se fosse natural para algumas pessoas, lembre-se de que a facilidade de desempenho vem de muito aprendizado e prática. Não se engane achando que pode ser imitado sem a mesma dedicação. O sucesso vem da experiência acumulada.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Embora seja positivo que as pessoas compartilhem emoções e busquem o entendimento, é essencial garantir que esse entusiasmo seja transformado em ações concretas. O que conta são os resultados palpáveis, e não apenas promessas vazias. Fique atento para evitar decepções futuras.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Não subestime o valor da normalidade. Embora possa não oferecer a excitação que você deseja, é nela que sua alma encontra descanso e segurança após as intensas aventuras. Aproveite esse momento para reequilibrar as energias e recarregar as forças para o que está por vir.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

As conversas descontraídas e as interações informais desempenham um papel importante na manutenção dos relacionamentos. Não ignore essa dinâmica, pois, sem ela, as interações se tornariam excessivamente sérias e difíceis de sustentar. A leveza é fundamental para a harmonia.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Com tantas distrações ao seu redor, pode ser difícil manter o foco no que realmente importa. No entanto, não subestime nenhuma tarefa que apareça, mesmo que pareça uma dispersão. Vá resolvendo as questões uma a uma, sem pressa, para evitar sobrecarga.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

O dinamismo será sua maior força hoje. Embora tudo pareça disperso e sem grandes acontecimentos, é por meio dessa movimentação constante que as oportunidades continuarão surgindo. Continue aberto e preparado para aproveitar as chances que aparecerem em seu caminho.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Se o mundo estivesse em uma situação mais favorável, seus planos poderiam avançar mais rapidamente. Contudo, com as limitações e os desafios atuais, será necessário paciência. Leve a situação com tranquilidade, pois os obstáculos serão superados no momento certo.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)