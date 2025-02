Horóscopo do dia de hoje, 11/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta terça, 11/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

No meio dos turbilhões existenciais que andam acontecendo, há muitas chances de você se dar bem, e de criar vínculos com pessoas que, com o tempo, se tornarão peças fundamentais do seu destino. Abra os braços à vida.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

É verdade que há coisa demais para você fazer, mas é verdade também que se você continuar teorizando as dificuldades deixará de aproveitar a chance que se encontra disponível para, passo a passo, dar conta do recado.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Tudo que anda acontecendo faz você pensar de uma forma tão profunda, que até seus princípios e valores acabam questionados. Isso gera certo desconforto, mas lhe asseguro que é melhor isso do que se agarrar ao passado.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

O conforto e segurança que a alma precisa não há de se pautar por nada muito sofisticado, mas pelas questões mais simples, aquelas que estão disponíveis e ao alcance da mão. Use os recursos que estão disponíveis.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Construir relacionamentos é muito mais difícil do que os destruir, não lhe parece? A construção de relacionamentos leva tempo, é feita a partir de gestos cotidianos, enquanto a destruição acontece de uma hora para outra.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

As facilidades e as dificuldades se acotovelam no mesmo cenário, tudo acontece ao mesmo tempo e, por isso, sua alma tem um tanto de dificuldade de distinguir o que seja certo do que seja errado. Continue tentando.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

No meio do tiroteio há também oportunidades de passar bem e de desfrutar de pequenos prazeres. Por que não? Ninguém há de ser obrigado e permanecer dentro dos limites dos constrangimentos o tempo inteiro, não é?

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Deu para brincar muito e também deu para perder muito tempo, mas a vida anda adquirindo características urgentes e seria melhor você responder positivamente a esse apelo, acelerando o que estiver ao seu alcance.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

A liberdade há de ser conjugada como um movimento positivo na direção de um sonho, e não como a tentativa de se desvencilhar de tudo que impeça esse movimento. A liberdade é positiva, e não negativa. É assim.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

É fundamental que você se sinta confortável para continuar em frente com as iniciativas que quer tomar, porque se esse não for o caso, melhor adiar tudo e continuar amadurecendo os planos. Não será perda de tempo.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Difícil convencer as pessoas a seguirem seus passos, porém, esse é um esforço que vale a pena encarar, mesmo que em alguns momentos lhe dê vontade de mandar todas as pessoas ao inferno. As pessoas são complexas.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Tome a firme resolução de usar os instrumentos que se encontram ao alcance de sua mão, em vez de continuar buscando assuntos, pessoas e coisas que sejam inalcançáveis de imediato. Esgote os recursos disponíveis.