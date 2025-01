Horóscopo do dia de hoje, 11/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo neste sábado, 11/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Somos muito mais passionais do que imaginamos, pois nos convencemos de que a humanidade é composta por seres racionais e associamos as paixões aos animais. Enquanto isso não mudar, não haverá evolução.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

As pessoas que nos entusiasmam e motivam devem ser aproximadas neste momento, independentemente de serem simpáticas ou não, pois não se trata de empatia, mas de realizar.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Se realmente deseja avançar em seus projetos de vida, neste momento, evite calcular demais. Foque no que desperta sua emoção visceral, pois é aí que você encontrará a motivação que faltava. Siga em frente.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

As únicas opiniões que você considera absolutamente corretas são aquelas pelas quais você daria a vida para defendê-las, e que servem para orientar todos os seus passos. As outras são apenas teorias, nada mais.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Quando as vísceras falam, o intelecto perde a voz e o corpo perde o equilíbrio, agindo como uma fera selvagem contra o que representa obstáculos naquele momento. Isso acontece, e está tudo bem.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Observar as ações de pessoas motivadas emocionalmente é contagiante, mas as emoções não podem ser provocadas intencionalmente. Elas são viscerais e surgem quando querem, não quando desejamos.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Para criar algo novo, é preciso transgredir regras. No entanto, não é por transgredir em excesso que a alma cria algo novo. Em muitos casos, as transgressões apenas destroem, sem substituir por algo melhor. Melhor não arriscar.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Enquanto você continuar pensando e calculando, o fervor do coração continuará se dissipando e você perderá a chance de se lançar na aventura sem medir as consequências. É irracional, mas também faz parte da vida.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Quando a alma é tomada por emoções, ela pode até tentar negar o que sente, mas, no fundo, essas emoções serão a estrela guia das ações que tomar. Emoções são inevitáveis.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Ao lidar com pessoas envolvidas em turbilhões emocionais, não tente forçá-las a entrar na razão, pois elas se sentirão ofendidas e intensificarão ainda mais seus sentimentos. Deixe passar, porque vai passar.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Tente deixar de lado temporariamente a necessidade de agir com racionalidade e bom senso, pois surge a oportunidade de agir visceralmente, de forma impensada, até mesmo impulsiva.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

O que significa agir com o coração? Tomar decisões e atitudes com base no que faz seu peito arder de vontade de realizar, independentemente de parecer ou não a opção mais sensata. Siga em frente.