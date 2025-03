Horóscopo do dia de hoje, 09/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo neste domingo, 09/03, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Mesmo que você tenha reprimido muitas vontades, é importante saber que elas vão se manifestar em algum momento no futuro próximo. Tenha isso em mente para evitar ações precipitadas, que só podem complicar ainda mais a situação.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Nem todas as vontades merecem ser colocadas em prática. Algumas devem ser descartadas imediatamente, pois apenas irão distraí-lo e fazer você perder tempo precioso, desviando-se dos objetivos reais que importa alcançar.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Pensar todos pensam, mas refletir profundamente é algo raro. Para pensar de forma eficaz, é preciso sinceridade e honestidade consigo mesmo, algo que muitas vezes falta devido à preguiça mental. Pensar bem dá trabalho, e a maioria prefere a facilidade da superficialidade.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Embora o ideal seja que tudo seja intenso e verdadeiro, o mundo está repleto de mediocridade, falsidade e fantasias vazias. Sua presença deve ser um pilar de verdade, sendo um exemplo daqueles que preservam os valores genuínos em meio à superficialidade.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Nem todas as pessoas merecem sua proteção. Sua alma precisa aprender a selecionar quem realmente deve ser amparado com amor e compreensão, enquanto se afasta de aqueles que abusam do seu altruísmo e boa vontade.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Sua alma constantemente identifica grande potencial nas pessoas e nas situações ao seu redor. No entanto, o dia continua com apenas 24 horas, e isso significa que é impossível abraçar tudo. Você precisa aprender a selecionar o que realmente importa.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

O desejo de manter tudo em ordem é forte em sua alma, mas para isso ser possível, é necessário o caos. O mundo precisa de desordem para que você tenha um papel significativo, e é do caos que sua vontade de organização se alimenta.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

O mundo pode continuar sendo medíocre, com pessoas imersas em fantasias e ilusões, mas como você tem a capacidade de enxergar isso claramente, sua responsabilidade é elevar os padrões, melhorando a qualidade de tudo ao seu redor.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Se fosse possível, sua alma se entregaria a todas as experiências para depois decidir quais seguiria e quais descartaria. Porém, o tempo é limitado e, por isso, é essencial selecionar bem as experiências que realmente valem a pena.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

O desejo de participar das melhores coisas que o mundo pode oferecer é legítimo, mas o topo está frequentemente repleto de crueldade e manobras de duvidosa moral. Concentre-se em princípios mais elevados e verdadeiros, que podem guiá-lo com mais sabedoria.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Amar a humanidade é considerado uma excentricidade, especialmente quando as pessoas nos apresentam argumentos contrários. Porém, se esse amor está enraizado em seu coração, não há como voltar atrás ou fingir que não sente essa afeição.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Você tem a capacidade de transformar seus desejos mais profundos em realidade. No entanto, entre o desejo e a ação, existe um filtro que nem sempre sua consciência consegue resolver. É importante limpar esse filtro para garantir que suas vontades sejam efetivamente realizadas.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)