Horóscopo do dia de hoje, 09/02: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo neste domingo, 09/02, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Mesmo quando as pessoas possuem laços antigos que as conectam, a dinâmica do mundo as coloca em situações tão complexas que, muitas vezes, ninguém sabe mais em quem confiar ou com quem contar. Um cenário desafiador.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Ter seus próprios planos é algo positivo, mas a vida tem propósitos ainda maiores para você, e nem sempre ambos estão em sintonia. Resistir às mudanças pode ser inútil, pois, no fim das contas, a vida sempre vence.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Tudo aquilo que você achava que sabia com certeza merece uma análise mais profunda. A realidade do mundo desafia até a lógica mais precisa, tornando difícil discernir se tudo não passa de uma grande piada ou se estamos diante do apocalipse.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

É válido querer intervir para resolver questões que, tecnicamente, nem seriam de sua responsabilidade. No entanto, diante do cenário atual, é ainda mais essencial avaliar se sua ação não acabará tendo um efeito contrário ao esperado.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Observar os erros alheios sem se envolver pode ser tanto uma estratégia inteligente para evitar problemas quanto um sinal de falta de compaixão. Reflita sobre o que, de fato, motiva sua postura diante dessas situações.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Se algo que antes funcionava bem deixou de ser eficaz, não hesite em mudar tudo, sem receio ou apego ao passado. O futuro está sendo redesenhado de uma forma completamente diferente do que um dia se imaginou.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Investigue aquilo que despertou suas suspeitas, pois, muitas vezes, as coisas não são exatamente o que parecem. A mente humana pode criar raciocínios extremamente astutos, mas nem sempre alinhados com a realidade dos fatos.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Suas certezas precisam ser questionadas e, caso você não o faça, a vida tratará de colocar pessoas em seu caminho para fazê-lo. A segunda opção tende a ser mais desconfortável, então talvez seja melhor assumir o controle desse processo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

De alguma forma, a responsabilidade de organizar o caos recaiu sobre você. Curiosamente, essa não é exatamente sua especialidade, mas a vida tem dessas ironias, e agora cabe a você encarar esse desafio inevitável.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As mudanças estão acontecendo em um ritmo acelerado, tornando difícil acompanhar tudo. Ainda assim, vale o esforço de se atualizar, filtrando as informações com discernimento para distinguir o que é verdade e o que é ilusão.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Tenha cuidado para não tomar decisões impulsivas e descartar coisas importantes antes da hora. Na tentativa de tornar sua vida mais leve, você pode acabar se desfazendo de algo que ainda será essencial no futuro.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Se as coisas não saírem como esperado, em vez de perder tempo se lamentando, adapte-se rapidamente e siga em frente. Há muito mais jogo pela frente, e sua capacidade de agir com agilidade fará toda a diferença.