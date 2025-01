Horóscopo do dia de hoje, 09/01: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta quinta, 09/01, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

São tantas emoções! Cada uma delas é um testemunho de que sua presença está viva, disposta a se envolver nas experiências da vida. As emoções não devem ser vistas como incômodos, mas sim como orientações valiosas e eficientes.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Os flertes são conexões momentâneas que não precisam se estender além disso. Eles não são necessariamente convites para algo mais profundo, mas representam instantes de reconhecimento mútuo, de gostar e, depois, seguir cada um com sua vida.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Pensar é fundamental, mas sentir também é essencial. A consciência carrega o peso de decidir entre o pensamento e o sentimento. Neste momento, vale a pena seguir a orientação das emoções e dar espaço para elas.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Erga sua bandeira e defenda suas ideias com paixão. Se não sentir emoção ao fazê-lo, reveja suas posições. Sem paixão, até as melhores ideias podem parecer boas, mas se tornarão ineficazes na prática.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

O egoísmo pode tornar as pessoas selvagens, mesmo que isso seja disfarçado por argumentos racionais. Na prática, as atitudes que elas tomam são mais passionais do que lógicas. Enfrente essa realidade com sabedoria.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

O entusiasmo é sempre bem-vindo, mas cuidado com quem o utiliza para empurrar os outros para a linha de frente enquanto assiste de forma confortável da plateia. Isso não é justo e deve ser evitado.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Há métodos, regras e uma ordem a ser respeitada, mas também existe um momento em que a alma precisa improvisar. Nesse instante, as regras não ajudam e, ao contrário, precisam ser deixadas de lado.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Considere envolver-se profundamente com seus ideais, pois são eles que representam um destino verdadeiramente significativo. Todo o resto é apenas teoria e pode ser descartado sem prejuízo.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Entre a mente racional, que indica o caminho lógico, e a mente visceral, que move você através de emoções intensas, está sua consciência. Ela é responsável por decidir qual direção seguir neste momento.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

As pessoas frequentemente seguem padrões, muitas vezes motivadas mais por neuroses do que por razões conscientes. Contudo, ao serem dominadas por emoções, esses padrões podem mudar radicalmente.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Quando você se entrega de coração às ações que realiza, não apenas o caminho se torna mais divertido, mas também os resultados são muito melhores. Nem sempre é possível agir assim, mas, quando for, aproveite.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Faça o que tiver vontade com o coração ardendo de desejo. Se seus movimentos forem guiados por cálculos e interesses, você perderá de vista o que realmente sustenta a ação: o coração. Ele é o fogo que aquece suas iniciativas.