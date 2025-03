Horóscopo do dia de hoje, 08/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo neste sábado, 08/03, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Já imaginou se todas as suas ideias se materializassem instantaneamente? Parece algo maravilhoso, mas, na verdade, seria um caos! Sem a intervenção de um filtro que controla nossas vontades impulsivas, muitas vezes nossas criações poderiam se tornar monstros incontroláveis.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

A inveja pode ser uma sensação traiçoeira, muitas vezes surgindo quando observamos os outros realizando aquilo que gostaríamos de fazer. Ela também se manifesta em nossos pensamentos, quando imaginamos que apenas o fato de termos planejado já seria suficiente para alcançar nossos objetivos.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Chegou o momento de tirar os seus planos do papel e transformá-los em ações concretas. Mesmo que ainda faltem alguns recursos, não deixe de dar o primeiro passo. O importante é começar, pois a teoria sem prática nunca levará você a lugar algum.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

O conhecimento só se torna verdadeiro quando é colocado em prática no dia a dia. Se você não aplicar o que aprendeu de forma prática, continuará com uma bela teoria, mas sem real utilidade ou efeito.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

As emoções estão acumuladas e você ainda não consegue expressá-las da melhor forma. Para evitar que isso se transforme em uma explosão de frustração, é importante encontrar maneiras eficazes de liberar esses sentimentos de forma saudável.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Para colocar seus planos em ação, será necessário contar com os outros. Relacionamentos interpessoais são fundamentais, mesmo que sejam complicados. Aproveite para se conectar com pessoas, fazer contatos e aceitar convites, pois no movimento social surgem boas oportunidades.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Este é um momento competitivo e, se você não agir, poderá perder a chance para outra pessoa. Mesmo que a dinâmica não seja do seu agrado, é importante estar atento para aproveitar a oportunidade e colocar seus projetos em dia.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Não se trata de sair correndo para seguir todas as tendências do momento, mas sim de colocar em prática as ideias que você vem amadurecendo. A ação só será bem-sucedida se você se dedicar ao aperfeiçoamento das suas ideias, transformando-as em resultados concretos.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

Algumas emoções precisam ser expressas, enquanto outras devem ser amadurecidas para o momento adequado. O discernimento é fundamental para saber quais sentimentos devem ser liberados agora e quais devem ser guardados para mais tarde.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Certas coisas precisam ser ditas o quanto antes, evitando que se acumulem e gerem desentendimentos desnecessários no futuro. No entanto, é importante se expressar com suavidade e sensatez, para garantir que sua mensagem seja ouvida com clareza.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Há muitas tarefas pendentes e responsabilidades diárias que precisam de sua atenção, inclusive aquelas que você tem adiado para um futuro indefinido. Esse futuro chegou, e agora é hora de assumir o controle e cuidar do que é prático e urgente.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Agir é essencial, mas talvez você ainda esteja em dúvida sobre qual a melhor decisão. A certeza absoluta não existe, e essa é uma característica da experiência humana. Portanto, siga em frente, mesmo com dúvidas, pois o movimento é essencial para encontrar o caminho certo.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)