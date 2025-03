Horóscopo do dia de hoje, 07/03: veja a previsão para todos os signos

Veja o horóscopo nesta sexta-feira, 07/03, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes. Confira, abaixo, qual seu signo e a previsão e reflexões que os astros vão trazer para o seu dia.

Saiba qual o seu signo:

Áries: 21 de março a 20 de abril

Touro: 21 de abril a 20 de maio

Gêmeos: 21 de maio a 20 e junho

Câncer: 21 de junho a 22 de julho

Leão: 23 de julho a 22 de agosto

Virgem: 23 de agosto a 22 de setembro

Libra: 23 de setembro a 22 de outubro

Escorpião: 23 de outubro a 21 de novembro

Sagitário: 22 de novembro a 21 de dezembro

Capricórnio: 22 de dezembro a 20 de janeiro

Aquário: 21 de janeiro a 19 de fevereiro

Peixes: 20 de fevereiro a 20 de março

♈ Áries (21/3 a 20/4)

Se você pudesse colocar em prática tudo o que tem em mente, seria uma verdadeira revolução. No entanto, por enquanto, a realidade exige adaptação. O melhor agora é aceitar o que está ao seu alcance, pois até o pouco é suficiente para o momento.

♉ Touro (21/4 a 20/5)

Ação é o que realmente importa. Se você não tomar a iniciativa, outra pessoa o fará e, com certeza, isso não agradará sua alma. Embora as emoções possam parecer confusas, elas têm um papel importante: ensinar algo valioso.

♊ Gêmeos (21/5 a 20/6)

Não é necessário ter todos os recursos à sua disposição para começar a realizar seus planos. Neste momento, o mais importante é dar os primeiros passos, sem se preocupar excessivamente com os resultados. A jornada é o que importa.

♋ Câncer (21/6 a 22/7)

Embora as teorias possam parecer encantadoras e trazer prazer à alma, elas nem sempre indicam que estamos no caminho certo. Existem muitos prazeres ilusórios. As teorias só ganham valor quando são postas em prática de forma consistente.

♌ Leão (23/7 a 22/8)

Você precisa encontrar uma válvula de escape para liberar as emoções que estão acumuladas dentro de você. No momento, não é possível direcioná-las diretamente para quem mereceria, então busque alívio de outra forma. Isso ajudará a restaurar seu equilíbrio emocional.

♍ Virgem (23/8 a 22/9)

Construa relacionamentos sociais sólidos e conecte interesses e sentimentos neste ponto da jornada. O recurso mais valioso para o seu avanço agora é, sem dúvida, o apoio das pessoas ao seu redor.

♎ Libra (23/9 a 22/10)

Ficar pensando em tudo o que poderia ser feito é uma armadilha para sua alma. O momento exige ação e está altamente competitivo. Há energia suficiente para quem se dispor a agir agora, então não perca tempo com dúvidas.

♏ Escorpião (23/10 a 21/11)

Perder tempo agora não é uma opção inteligente, mas também não é momento para pressa. A ação precisa ser tomada com cuidado para não cometer erros. O que importa é que a ação seja bem planejada e executada da melhor forma possível.

♐ Sagitário (22/11 a 21/12)

O discernimento é uma habilidade essencial que todos possuem, mas nem todos utilizam. Neste momento, é crucial que você aplique seu discernimento para decidir o que deve ser compartilhado e o que deve ser mantido em silêncio. A clareza será sua aliada.

♑ Capricórnio (22/12 a 20/01)

Seja direto em suas palavras, mas sem ferir os sentimentos dos outros. A assertividade é importante, mas, se for mal aplicada, pode ser percebida como rude. Expresse o que precisa, mas de maneira elegante e respeitosa.

♒ Aquário (21/1 a 19/2)

Agora é hora de priorizar questões práticas, especialmente se você deseja organizar sua vida. Se essa não for sua intenção, toda a energia disponível pode ser desperdiçada. Focar no que é realmente importante ajudará a alcançar seus objetivos.

♓ Peixes (20/2 a 20/3)

Pensar sem agir será um erro neste momento. Sua alma ficará cheia de desejos não realizados e se sentirá frustrada por não ter aproveitado a oportunidade de agir quando teve chance. É hora de fazer acontecer, não apenas refletir.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)